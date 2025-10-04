پیام تسلیت رئیس دانشگاه علم و صنعت پیرو حادثه انفجار در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حادثه انفجار در یکی از آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران و درگذشت یکی از دانشجویان و مجروح شدن دو دانشجوی دیگر آن دانشگاه، محمد مهرداد شکریه (رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران) با صدور پیامی به رئیس دانشگاه تهران، همدردی دانشگاهیان علم و صنعت ایران را ابراز کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای امید

رئیس محترم دانشگاه تهران



ضمن تسلیت حادثه ناگوار انفجار در آزمایشگاه متالورژی آن دانشگاه که منجر به درگذشت یکی از دانشجویان و جراحت دو دانشجوی دیگر شد، این واقعه تلخ را به جنابعالی، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران تسلیت می‌گویم و ضمن ابلاغ همدردی همه دانشگاهیان علم و صنعت ایران، برای مجروحان این اتفاق ناگوار، آرزوی بهبود و سلامتی و برای وابستگان دانشجوی درگذشته، از خداوند متعال طلب صبر و اجر دارم.

در پی حادثه انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه‌ مهندسی مواد و متالورژی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، متاسفانه آقای محمد امین کلاته، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه جان باخت.

لازم به ذکر است ایشان، دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران بودند.

روابط عمومی دانشگاه درگذشت این عضو خانواده دانشگاه علم و صنعت ایران را به خانواده، دوستان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان صبر و بردباری و برای آن مرحوم، غفران و مغفرت الهی آرزومند است.