توزیع ۵ هزار بسته تحصیلی در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح شنبه در آیین جشن عاطفه‌ها و رزمایش توزیع پنج هزار بسته تحصیلی ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد با مشارکت شرکت ملی نفت اظهار کرد: حمایت صنعت نفت از دانش‌آموزان شایسته تقدیر است.

فرماندار شهرستان دیر تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی، برقراری ارتباط با جامعه محلی و توانمندسازی آن، به ویژه در مورد رفع دغدغه‌های کمیته امداد و بهزیستی است.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد به نیازمندان بیان کرد: افرادی زیادی در استان و شهرستان که اکنون دارای رده‌های مدیریتی بالا هستند سابقاً تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.

فرماندار شهرستان دیر این نگاه حمایتی صنعت نفت را در شرایط کنونی مشکلات مردم قابل ستایش خواند و گفت: امیدواریم در استان بوشهر به ویژه در چهار شهرستان جنوبی استان، دیگر دانش‌آموز محرومی نداشته باشیم.

وی در ادامه به لزوم حمایت صنعت نفت و پتروشیمی در حوزه زیرساخت‌ها در شهرستان‌های جنوبی اشاره کرد و افزود: بسیاری از پروژه‌های جنوبی استان مورد حمایت صنعت نفت قرار گرفته و به بهره برداری رسیده اند و یا در شرف بهره‌برداری هستند که از نگاه سازمان منطقه ویژه پارس و صنعت نفت قدردانی می‌شود.

سجادی همچنین خاطرنشان کرد: محرومیت‌های بیشتری در مجاورت صنایع وجود دارد که نیازمند حمایت‌های گسترده‌تر است.

رییس کمیته امداد شهرستان دیر نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز پنج هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر توزیع خواهد شد.

سیدعلی حسینی با تأکید بر اهمیت این رویداد افزود: جشن عاطفه‌ها نمادی زنده و تبلور عینی فرهنگ متعالی اسلامی و دینی ماست.

وی افزود: کمک به دانش‌آموزان محروم در حقیقت سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای روشن برای کشور است. این افراد در صورت حمایت امروز، می‌توانند خادمان بزرگی برای ایران عزیز باشند.

حسینی به نقش محوری صنعت نفت در این برنامه اشاره کرد و افزود: نقش بی‌بدیل صنعت نفت در آینده‌سازی این فرزندان قابل تقدیر است. این صنعت با نگاه مسئولانه و رسالت اجتماعی خود، همواره یاریگر کمیته امداد در عرصه‌های مختلف حمایتی بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیر در پایان تأکید کرد: اقدام امروز صنعت ملی نفت، مصداق بارز هم‌افزایی ملی برای رفع فقر آموزشی و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت ارزشمند، روحیه عزت و انگیزه را در دل خانواده‌های نیازمند زنده خواهد کرد و الگویی شایسته برای سایر صنایع کشور محسوب می‌شود.

نماینده منطقه پارس جنوبی نیز در این مراسم گفت: شرکت نفت برای دومین سال متوالی، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف حوزه پیرامونی، اقدام به توزیع بسته‌های تحصیلی تحت پوشش کمیته امداد استان خواهد کرد.

حجت الاسلام محمودی با بیان اینکه این رزمایش توزیع به صورت نمادین در شهرستان دیر آغاز خواهد شد، افزود: اگرچه این کمک‌ها ناچیز و ناقابل است و به آن اعتراف می‌کنیم، اما آن را انجام خواهیم داد.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نیز شاهد تداوم این اقدام مؤثر باشیم و این کمک‌ها با محوریت شهرهای پیرامونی صنعت توزیع شود، زیرا این شهرها بیشترین تأثیرپذیری را از آسیب‌های ناشی از صنایع منطقه دارند.