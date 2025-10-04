به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح شنبه در مراسم جشن عاطفه‌ها در دیر ضمن تقدیر از اقدامات شرکت نفت برای کمک به دانش‌آموزان و محیط پیرامونی، خواستار کمک‌رسانی به دانش آموزان خانواده‌های نیازمند و آبرومند و غیر تحت پوشش کمیته امداد شد.

وی همچنین با اشاره به شرایط معیشتی دشوار بسیاری از مردم، از مدیران شرکت نفت درخواست کرد تا نسبت به صرفه‌جویی در بخش هزینه‌ها به ویژه غذا، اهتمام جدی ورزند.

حسینی تاکید کرد: همه دانش‌آموزان بی‌بضاعت ما تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند؛ چرا که بعضی عفت نفس و مناعت طبع دارند و آبرومند هستند و به همین دلیل تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و خیریه‌ها نیستند.

امام جمعه دیر افزود: کمک‌ها به کسانی که آبرومند هستند هم در دستور کار قرار گیرد که این امر نیازمند بررسی، تحقیق و شناسایی دقیق این افراد است.

وی به حقوق متقابل والدین و فرزندان پرداخت و گفت: فرزندان باید والدین خود را به ویژه در سن پیری تکریم و احترام کنند و والدین نیز باید در انتخاب نام نیکو و تربیت صحیح فرزندان، توجه جدی داشته باشند.