زاکانی: خدمت به مردم اصل ضروری مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدو هشتاد و هشتمین پویش امید و افتخار با عنوان رونمایی از بسته توسعه ماشینآلات تخصصی حوزه خدمات شهری به ارزش ۳۰۰میلیارد تومان صبح امروز در بوستان ولایت برگزار شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم رونمایی از بسته خدماتی جدید مدیریت شهری اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی در مدیریت شهری، ایجاد زمینه برای رفع دغدغههای مردم است.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم تمام توان خود را برای این هدف به کار بگیریم، اقدام بزرگی انجام دادهایم که نتیجه آن آرامش مردم در شهر خواهد بود.
زاکانی افزود: بخشی از این آرامش موجب میشود شهروندان در مقام عمل، با نهادی مواجه شوند که نهتنها حرف میزند بلکه بهدنبال تحقق سخنان خود است.
وی گفت: سعی ما در این چهار سال مدیریت شهری این بوده است که با دقت، نیازهای جامعه را واکاوی کنیم و خود را برای ارائه خدمات بهتر به مردم آماده سازیم.
شهردار تهران در ادامه به تجربه مدیریت بحران اخیر اشاره کرد و گفت: در این ۱۲ روز اخیر دریافتیم که علاوه بر پیشبینیهای انجامشده، نیاز به پیشبینیهای دیگری نیز وجود دارد تا بتوانیم در شرایط بحرانی با آمادگی بیشتری عمل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم یک اصل ضروری است، خاطرنشان کرد: باید در همه حوزهها آمادگی لازم را داشته باشیم.
زاکانی اظهار داشت: امروز شرایطی فراهم شده که در آن از بسته خدماتی جدید مدیریت شهری رونمایی میکنیم. در ایامی که دشمن تلاش میکند ناامیدی را در شهر تزریق کند، ما در مدیریت شهری ظرفیتهای خوبی برای حفظ روحیه مردم و بهبود شرایط شهری در اختیار داریم.
زاکانی در پایان گفت: هدف ما این است که با اتکا به توان داخلی و همدلی با مردم، فضای امید و آرامش را در شهر تهران تقویت کنیم و در مسیر خدمترسانی بیوقفه گام برداریم.
نظر شما