حیدری نژاد: امنیت پایدار بر آگاهی، پیشگیری و پیگیری استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد صبح شنبه در آیین گلباران مزار شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای شهدا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با اشاره به سه محور اصلی فعالیتهای پلیس، اظهار کرد: تمامی اقدامات نیروی انتظامی بر پایه آگاهی، پیشگیری و پیگیری علاوه بر وظیفهای سازمانی و مسئولیتی همگانی در قبال جامعه بنا شده است.
وی «آگاهی» را وظیفهای همگانی عنوان کرد و افزود:آگاهی به معنای آشنایی همه مردم جمهوری اسلامی ایران با قوانین و مقررات است.
حیدری نژاد تصریح کرد: اجرای صحیح این قوانین، کمک بزرگی به نیروی انتظامی خواهد بود؛ چرا که هرچه شناخت عمومی نسبت به اسناد قانونی بیشتر شود و اقدام و اجرا دقیقتر صورت گیرد، خلافها کاهش مییابد و کار نیروی انتظامی نیز آسانتر خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اصل «پیشگیری»، کرد:پیشگیری از وقوع جرم، یکی از مأموریتهای مهم نیروی انتظامی است که با دقت و قوت در حال اجراست.
حیدری نژاد با بیان اینکه امروز جرمشناسی دیگر مانند گذشته نیست، اظهار کرد:پلیس با بهرهگیری از تخصصهای روز و استفاده از آخرین فناوریها در دستورات خود، به امنیت پایدار شهرستان کمک میکند.
وی افزود: پلیس فتا نیز با ورود به فضای جدید جرائم، توانسته است با اجرای دقیق مأموریتها، نقش مؤثری ایفا کند.
حیدری نژاد با تأکید بر اینکه برخی از جرائم از دید عموم پنهان میمانند، ادامه داد:پلیس با دقت بسیار بالا، امور را در جریان دارد و با پیگیری مداوم، امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است.
وی به اصل «پیگیری» اشاره کردو گفت:کار پلیس فقط محدود به داخل کشور نیست، بلکه در مرزها نیز حضور دارد و امنیت امروز کشور را در مرزها خلق کرده است.
