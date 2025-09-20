هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد صبح شنبه در نشست بزرگداشت هفته دفاع مقدس که در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت، با اشاره به موفقیتهای دو کنگره برگزار شده، اظهار کرد: موفقیتهای قابل توجهی در این دو کنگره رقم خورد که آثار آن در نسل حاضر مشهود است.
وی دفاع مقدس را دوران پرافتخار ملت ایران خواند و افزود: دوران دفاع مقدس سراسر برکت بود و باید این برکتها را از زبان فرماندهان و رزمندگان به ملت ایران تقدیم کنیم.
فرماندار آستانه اشرفیه با تاکید بر تعهد و همدلی مردم در آن دوران گفت: تجربیات کسب شده در دوران دفاع مقدس امروز تبدیل به سدی مستحکم شده که دکترین نظامی کشور را از سایر کشورها متمایز میکند.
حیدرینژاد با اشاره به دستاوردهای نظامی و پشتیبانی مردمی پشت جبهه افزود: امروز ایران اسلامی با قدرت بیشتری در عرصههای مختلف منطقهای و جهانی حضور دارد و علیرغم توطئهها و دشمنیهای استکبار جهانی، به ویژه آمریکا، ایستادگی خود را حفظ کرده است.
وی تصریح کرد: نبرد حق و باطل همچنان ادامه دارد و همه تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستانه اشرفیه ضمن گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس، یادآور شد: این دوران یادآور ایثار و از خودگذشتگی مردان و زنان بزرگی است که با عزم راسخ حتی با دست خالی مقابل زورگویی دشمنان ایستادند.
فرماندار با تأکید بر ضرورت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید گفت: با وجود سختیها و دشمنیها، باید امیدآفرینی را در نسل جوان تقویت کنیم.
وی هفته دفاع مقدس را فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت همهجانبه است.
حیدرینژاد در پایان با اشاره به اهمیت همکاری دستگاهها و مسئولان گفت: دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوازدهروزه با تقدیم ۱۷ شهید نیست و باید با نگاهی ویژه و متفاوت گرامی داشته شود. رؤسای ادارات باید با حضور فعال در کنار مجریان برنامههای هفته دفاع مقدس نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار ایفا کنند.
