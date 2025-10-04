نجفی: واگذاری زمین برای مسکن پرسنل نیروی انتظامی در آستانه آغاز شد

ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند قانونی واگذاری زمین در چارچوب قانون جهش تولید مسکن خبرداد و گفت: یکی از مطالبات به‌حق پرسنل نیروی انتظامی در سطح کشور، استان و شهرستان مسکن پرسنل نیروی انتظامی است که در چارچوب قانون جهش تولید در دست پیگیری است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های انجام‌ شده توسط فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، یک قطعه زمین در محور جاده کیاشهر، با فاصله ۲ کیلومتری از مرکز شهرستان، شناسایی شده است.

وی تصریح کرد:به استناد قانون جهش تولید مسکن، تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌هایی که ۶۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است، موظف‌اند در صورت دارا بودن زمین در محدوده شهر یا روستا، آن را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت رایگان برای احداث مسکن در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

نجفی با بیان اینکه مکاتبات لازم در این خصوص توسط بنیاد مسکن و شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است، اظهار کرد:هرچند شرکت آب منطقه‌ای تمایل به حفظ مالکیت زمین دارد، اما تبصره ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن صراحت دارد که در صورت امتناع دستگاه مربوطه از انتقال زمین، اداره ثبت اسناد شهرستان موظف است ظرف مدت یک ماه سند زمین را به نام بنیاد مسکن منتقل کند.

وی افزود: بنیاد مسکن آمادگی دارد با احداث بلوک‌های طبقاتی، مسکن مورد نیاز نیروهای مسلح، به‌ویژه پرسنل نیروی انتظامی شهرستان را تأمین کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی از شرایط متقاضیان گفت و ادامه داد: تمام افرادی که فرم (ج) آن‌ها سبز است، چه شاغل و چه بازنشسته، برای هر واحد مسکونی تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد دریافت خواهند کرد.

وی افزود:زمین نیز به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود و مابه‌التفاوت آن مرحله‌به‌مرحله از متقاضیان احداث مسکن دریافت و واحدها به ایشان تحویل داده خواهد شد.