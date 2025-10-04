به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، صبح شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان و معاونان وی، ضمن تبریک این هفته به خادمان عرصه نظم و امنیت، از تلاشهای شبانهروزی کارکنان این نهاد قدردانی و اظهار کرد: نیروی انتظامی همواره در خط مقدم ارتباط با مردم بوده و چهرهای از کارآمدی و اعتماد را در ذهن جامعه شکل داده است.
وی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) که میفرماید: «انفع الناس انفعهم للناس»، اظهار کرد: مفیدترین انسانها کسانی هستند که بیشترین نفع را به مردم برسانند و بر این اساس، نیروی انتظامی یکی از مصادیق بارز این آموزه دینی است که روزانه با مسائل و مراجعات مردم سر و کار دارد و برای حل مشکلات آنها تلاش میکند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با استناد به روایتی دیگر گفت: در روایات آمده که مراجعات مردم به شما، نعمت الهی است؛ نعمتی که باید قدر دانست و در مسیر خدمتگزاری از آن بهره برد.
وی گفت: ممکن است برخی افراد از فشار کاری گلایهمند باشند، اما باید بدانیم که این مراجعهها نشاندهنده اعتماد عمومی به نیروی انتظامی است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، مردم در کوچکترین مشکلات، از مسائل خانوادگی گرفته تا نگرانیهای امنیتی، ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه میکنند و این یعنی نیروی انتظامی نخستین پناهگاه فکری و روانی مردم در بحرانهاست و همین مسئولیت را سنگینتر میکند.
از کارگشایی تا راهگشایی
حجتالاسلام پورذهبی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی صحیح و راهنمایی دقیق مردم اظهار کرد: در تعامل با مردم دو نقش داریم؛ یا کارگشا هستیم یا راهگشا و اگر نتوانستیم مشکل را حل کنیم، دستکم باید راهی به روی مردم باز کنیم، مشاوره دهیم، به حرفشان گوش دهیم و با رفتار شایسته آرامش ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: گاهی افراد میگویند مشکلمان حل نشد، اما از برخورد و راهنمایی کارکنان نیروی انتظامی راضی هستیم و این سرمایهای اجتماعی است که نباید از دست برود.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت: مردم در شرایط مختلفی به شما مراجعه میکنند، گاه خشمگین، گاه نگران و گاه بیپناه. چیزی که نیروی انتظامی را از سایر نهادها متمایز میکند، همین توانایی در آرامسازی و همدلی با مردم است و سعهصدر، لبخند، صبوری و درک متقابل از جمله ابزارهایی است که باید در اولویت کارکنان قرار گیرد.
حجتالاسلام پورذهبی با یادآوری خدمات سردار آزادی و دیگر فرماندهان پیشین نیروی انتظامی در استان، گفت: تاریخ این سرزمین، نام و تلاشهای خادمان واقعی امنیت را از یاد نمیبرد. باید تلاش کنیم این مسیر خدمت، همواره با صلابت، اخلاص و توکل ادامه یابد.
وی همچنین خطاب به فرمانده فعلی انتظامی استان و همکاران ایشان گفت: ما قدردان زحمات شما هستیم، برایتان دعا میکنیم و از شما میخواهیم همچنان پرصلابت، مؤمن، قانونمدار و مردمی باقی بمانید، آرامش مردم، بخش بزرگی از آن چیزی است که شما با عملکردتان میسازید.
نظر شما