تدوین طرح جامع شهری با رویکردی مشارکتی در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج، صبح شنبه در نخستین نشست بررسی تدوین طرح جامع شهری با رویکردی مشارکتی، بر ضرورت پیش‌بینی دقیق تحولات جمعیتی و رعایت استانداردهای زندگی در فرآیند برنامه‌ریزی شهری تأکید کرد.

شیدا حیدریان در این جلسه که با هدف بررسی راه‌های بازتعریف هویت فرهنگی شهر برگزار شد، به اهمیت گنجاندن تمام ابعاد هویتی سنندج در طرح جامع شهری اشاره کرد و نقش شورا را در این راستا حیاتی دانست.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد سنندج نظیر «شهر هزار تپه»، «پایتخت دف جهان»، «پایتخت کتاب ایران»، «پایتخت نوروز جهان» و «شهر خلاق موسیقی»، خواستار شد تا این مؤلفه‌های هویتی در تدوین سند بالادستی شهر به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

وی این اقدام را نشانه‌ای از عزم راسخ پارلمان محلی شورا برای ایجاد بستری مشارکتی و همدلانه در مسیر توسعه شهری دانست.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر با انتقاد از طرح‌های قبلی شهری، به مشکلات ناشی از پیش‌بینی‌های غلط جمعیتی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: برآوردهای نادرست از نرخ رشد جمعیت، عدم پیش‌بینی تحولات مرتبط با روستاهای پیرامون و روند مهاجرت، موجب سرریز جمعیتی و گسترش مناطق حاشیه‌نشین شده است.

وی تأکید کرد: این مشکلات منجر به نارسایی در ارائه خدمات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است.

وی همچنین بر لزوم تحلیل دقیق تحولات جمعیتی و پیش‌بینی نیازهای خدماتی در مناطق شهری و حاشیه‌ای تأکید نمود و خاطرنشان کرد: تحلیل دقیق جمعیت و نیازهای شهری، کلید اصلی ارائه خدمات مؤثر و متناسب با شرایط واقعی شهروندان است.

حیدریان با اشاره به استقبال گسترده از رویکرد نوین مشارکتی، تصریح کرد که هیچ هدفی بدون همدلی و همکاری تحقق نخواهد یافت و از همکاری کامل شورای شهر با اداره کل راه و شهرسازی برای پیشبرد این طرح حمایت کرد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج، این رویکرد مشارکتی را گامی مؤثر در نهادینه‌سازی هویت فرهنگی شهر و توسعه زیرساخت‌های پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های بین‌دستگاهی، آینده‌ای روشن‌تر برای سنندج رقم خواهد خورد.

وی همچنین تأکید کرد: پارلمان محلی آماده است تا به معنای واقعی، محل مشارکت در جهت ارائه خدمات صادقانه به شهروندان باشد.