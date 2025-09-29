به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای شهر سنندج با اشاره به چالشهای موجود در مسیر پیشرفت پروژههای عمرانی، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی توقف و کندی اجرای پروژههای عمرانی، موانع مختلف اداری، فنی، حقوقی و مالی است که اگر بهطور مؤثر مدیریت نشوند، روند توسعه شهری با مشکل مواجه خواهد شد.
حیدریان در ادامه با تأکید بر اهمیت پروژههای عمرانی در روند توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توضیح داد: این پروژهها بهعنوان ستون فقرات توسعه شهری عمل میکنند و هرگونه اختلال در روند اجرای آنها نه تنها به تأخیر در تحقق اهداف توسعه منجر میشود، بلکه میتواند تبعات منفی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به وضعیت خاص پروژه تقاطع میدان محمدی گفت: پروژه تقاطع میدان محمدی بهعنوان یکی از پروژههای اولویتدار شهر، تاکنون تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشته و مشکلات متعدد از جمله مسائل فنی، مالی و حقوقی موجب توقف آن شده است و این مشکلات، زمانبندی اجرای پروژه را به تأخیر انداخته و باعث افزایش هزینهها و نارضایتی شهروندان شده است.
وی با اشاره به اینکه مسدود بودن مسیر پروژه بهویژه در یکی از نقاط پرتردد شهر، موجب بروز مشکلات جدی برای تردد شهروندان شده است، افزود: تأخیر در این پروژه نه تنها هزینههای اضافی بههمراه دارد، بلکه نارضایتیهای عمومی را نیز افزایش داده است.
وی اضافه کرد: این مسائل نیاز به توجه فوری و عملیاتی دارد تا بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات را حل کرده و پروژه را به سرانجام برسانیم.
حیدریان همچنین از برنامهریزیهای دقیق و هماهنگیهای میان شهرداری، پیمانکاران و سایر نهادهای ذیربط برای شناسایی و رفع این موانع خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات مشترک با حضور تمامی ذینفعان، سعی داریم تا راهکارهایی عملیاتی برای تسریع در روند اجرای پروژهها پیدا کنیم و این جلسات بهمنظور تسهیل در انجام پروژهها و رفع موانع فنی، مالی و حقوقی تشکیل میشود.
وی تأکید کرد: حل مسائل موجود در پروژههای عمرانی نیازمند همکاری و تعامل میان تمامی نهادهای مرتبط است و ما در کمیسیون عمران، ضمن پیگیری مستمر وضعیت پروژهها، در تلاشیم تا با رفع موانع و تسریع در روند اجرایی پروژهها، شاهد تحقق سریعتر اهداف توسعهای شهر سنندج باشیم.
در پایان، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج بر لزوم حمایت همهجانبه از پروژههای عمرانی بهعنوان عامل اصلی توسعه و پیشرفت شهری تأکید کرد و گفت: پروژههای عمرانی باید در اولویت قرار گیرند و مسئولان باید تمامی تلاش خود را برای رفع موانع و تسهیل در روند اجرایی این پروژهها بهکار گیرند.
نظر شما