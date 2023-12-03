۳۴۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در ایلام شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ناصری با اشاره به اینکه استفاده قانونی شهروندان از آب شرب بهداشتی، امکان خدمات رسانی بیشتر برای تأمین و توزیع عادلانه آب برای سایرین را فراهم میسازد، اظهار کرد: تمامی انشعابات غیرمجاز شناسایی شده پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف شده و به انشعاب مجاز تبدیل خواهند شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری با اقدام این شرکت تعداد ۳۴۵ رشته انشعاب غیرمجاز شناسایی و یا قطع شده که از این تعداد، ۱۶۸ رشته به انشعاب مجاز تبدیل و ۲۸ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
ناصری، یکی از اولویتهای مهم و جدی شرکت آبفای استان را برخورد با انشعابات غیرمجاز عنوان کرد و یادآور شد: برای جلوگیری از این نوع اقدامات و مقابله با استفادهکنندگان غیرمجاز گروههای نظارتی با هدف گشتزنی در محدودههای تعیین شده و شناسایی انشعابهای غیرمجاز تشکیل میشوند تا ضمن قطع این انشعابها و یا تبدیل آنها به انشعاب مجاز، امکان استفادههای غیرمجاز را کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام تصریح کرد: مشترکان در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب از طریق تماس با مرکز ارتباطات مردمی و رسیدگی به شکایت (۱۲۲) و افراد سایر شهرستانها با تلفن گویای حراست آبفای ایلام (۲۲۳۰۱۴۱) و یا تماس با آبفای شهرستان خود، مانع تضییع حقوق همه مردم و تحقق عدالت اجتماعی در محدوده شهر و روستای خود شوند.
به گفته ناصری، استفاده از انشعاب آب غیر مجاز علاوه بر افزایش بی رویه مصرف آب، سبب بروز خسارتهایی به شبکه توزیع و تأسیسات خواهد شد.
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