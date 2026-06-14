مصرف بهینه آب نیازمند همراهی شهروندان؛۲۲۸۳ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت مصرف بهینه آب اظهار کرد: میزان مصرف آب ارتباط مستقیمی با سبک زندگی و رفتار شهروندان دارد و اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه شعار سال ۱۴۰۵ صنعت آب «آب؛ سرمایه مشترک» است، افزود: همه مردم در حفظ این سرمایه ارزشمند سهیم هستند و برای صیانت از منابع آبی باید نگاه جامعه نسبت به مصرف آب تغییر کند.

مدیرعامل آبفا کردستان استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، از جمله سردوش‌های کم‌مصرف، بهره‌گیری درست از ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی و آموزش دانش‌آموزان را از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب عنوان کرد.

فرهاد ادامه داد: آموزش نسل آینده و استفاده از ظرفیت مدارس، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب داشته باشد.

اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی در هفته صرفه‌جویی آب

وی با اشاره به برنامه‌های هفته صرفه‌جویی آب گفت: هر ساله برای افزایش توجه عمومی به اهمیت مدیریت مصرف، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی در این هفته برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی، همکاری با صدا و سیما برای تولید و پخش محتوای آموزشی و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی را از اقدامات انجام شده برای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه مصرف بهینه آب عنوان کرد.

منابع آبی کردستان در وضعیت مطلوب ذخیره‌ای قرار دارد

فرهاد با اشاره به وضعیت منابع تأمین آب استان اظهار کرد: آب شرب کردستان از طریق ۱۰ سد، ۹ تصفیه‌خانه آب، پنج سامانه اضطراری تأمین و تصفیه، ۱۵۰ حلقه چاه شهری، ۵۶۸ حلقه چاه روستایی، هفت قنات شهری و ۱۳ قنات روستایی، ۲۳ دهنه چشمه شهری و هزار و ۵۴ دهنه چشمه روستایی تأمین می‌شود.

وی افزود: با توجه به بارش‌های سال آبی جاری، سدهای استان از نظر ذخیره آب در شرایط مناسبی قرار دارند، اما مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت اساسی است.

مصرف چهار برابری انشعابات غیرمجاز آب

مدیرعامل آبفا کردستان با اشاره به شناسایی انشعابات غیرمجاز آب در استان گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۸۳ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد یک هزار و ۶۷۴ فقره به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

فرهاد تصریح کرد: انشعابات غیرمجاز به طور میانگین چهار برابر انشعابات مجاز آب مصرف می‌کنند و برخورد با این موضوع برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی ادامه دارد.

وی همچنین درباره املاک فاقد مجوز ساخت اظهار کرد: در سال گذشته پنج هزار و ۱۱۵ فقره از این املاک شناسایی شدند که برای آنها انشعاب موقت صادر شده است.

اجرای پروژه‌های فاضلاب با اعتبار ۵۸۹ میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با اشاره به پروژه‌های حوزه فاضلاب استان گفت: در حال حاضر ۵۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های فاضلاب در کردستان در نظر گرفته شده که شامل ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب مریوان، بهره‌برداری از فاضلاب دیواندره و اجرای تصفیه‌خانه دهگلان است.

فرهاد با اشاره به وضعیت روستاهای بالادست سدها افزود: ۱۶۹ روستا در این بخش شناسایی شده که ساماندهی فاضلاب آنها نیازمند حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی همچنین از اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۱۶۸ روستای استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای خدمات آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب در مناطق روستایی در حال اجراست.