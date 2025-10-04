سپاهی: ۳۰ هزار تن خرما در سیب و سوران برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حنیف سپاهی گفت: بیش از ۳۰ هزار تن خرما از نخلستان های شهرستان سیب و سوران برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات برداشت خرما در این شهرستان از اواخر مردادماه با ارقام زودرس آغاز شد و تا دهه اول مهرماه به پایان رسید.

وی افزود: از سطح ۴۵۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان، بیش از ۳۰ هزار تن انواع خرما برداشت شده است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی، مضافتی، ربی، زردان و کروچ از مهم‌ترین ارقام خرما در منطقه سیب و سوران هستند.

سپاهی در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، کشت ارقام تجاری و پرسود مجول و پیارم نیز در این شهرستان توسعه یافته است.