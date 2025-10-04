به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از تصویب ۵۵ طرح سرمایه‌گذاری در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی از ابتدای سال جاری تاکنون در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: این طرح‌ها به ترتیب شامل ۳۰ طرح در بخش کشاورزی، ۱۵ طرح در بخش گردشگری و ۱۰ طرح در بخش صنعتی هستند که تصویب آن‌ها در کارگروه امور زیربنایی، گامی موثر در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد تحولی چشمگیر در توسعه زیرساخت‌های استان خواهد بود.

وی بر اهمیت نقش کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: این کارگروه به عنوان یکی از ارکان اصلی در تسهیل فرآیندهای اجرایی و تصویب طرح‌های زیرساختی، نقش ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذاران و تسریع طرح‌های اقتصادی در استان دارد.

میری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در زمینه‌های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، گردشگری و معادن افزود: اجرای این طرح‌ها به‌عنوان استراتژی کلیدی برای توسعه پایدار استان در نظر گرفته شده است و می‌تواند به ارتقای سطح زندگی مردم، کاهش بیکاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کمک کند.

وی تصریح کرد: همچنین سیستان و بلوچستان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، مرز مشترک با افغانستان و پاکستان، دسترسی به دریای عمان و منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد که تصویب و اجرای این طرح‌ها در دراز مدت می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم استان منجر شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در تلاش است که استان سیستان و بلوچستان به یک الگوی موفق برای سایر استان‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار تبدیل شود.