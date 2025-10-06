  1. ورزش
هاشمیان به بن‌بست فنی رسیده/ درویش با ماندنش به پرسپولیس «ظلم» می‌کند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این که گذشت زمان چیزی را در این تیم حل نمی‌کند و تغییر فوری لازم است، گفت: آقای درویش برای تیم زحمت کشیده اما این فصل با ماندنش به تیم ظلم می‌کند.

محمود شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل شرایط فعلی پرسپولیس گفت: باید حقیقت را گفت و بر اساس واقعیت‌ها نظر داد. شرایط امتیازی پرسپولیس اصلاً جالب نیست و این تیم از نظر فنی و تاکتیکی دچار مشکل جدی است. پرسپولیس برای فصل جدید هزینه‌ بالایی انجام داده و در جذب بازیکن عملکرد قابل قبولی داشته، اما در زمین مسابقه خروجی فنی مناسبی از این هزینه‌ها دیده نمی‌شود.

ارتباط هاشمیان با رختکن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود

او ادامه داد: به نظر من، برخلاف دیدگاه بسیاری از اطرافیان باشگاه، ارتباط آقای هاشمیان با بازیکنان در رختکن رفته‌رفته سخت‌تر می‌شود. این مسأله به مرور می‌تواند روی عملکرد فنی تیم اثر بگذارد چون وقتی فاصله ذهنی بین مربی و بازیکن ایجاد شود، انتقال ایده‌های تاکتیکی هم بی‌نتیجه خواهد بود.

پرسپولیس بدون استراتژی بازی می‌کند

شافعی با اشاره به وضعیت بازی‌های اخیر سرخ‌پوشان تأکید کرد: ما هیچ استراتژی مشخصی از پرسپولیس در طول مسابقه نمی‌بینیم. تیم در فاز مالکیت توپ هدف ندارد و گردش توپ‌ها بیشتر برای وقت‌گذرانی است تا رسیدن به موقعیت گل. پرسپولیس از انسجام تاکتیکی دور شده و هاشمیان عملاً به یک بن‌بست فنی رسیده است.

درویش باید محترمانه کناره‌گیری کند

این کارشناس فوتبال در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عملکرد مدیریت باشگاه گفت: من بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم؛ آقای درویش در سه سال گذشته همه تلاشش را کرد و باید به او احترام گذاشت اما امسال دیگر ظرفیت لازم برای ادامه را ندارد. به نظر من بهتر است خودش با احترام و بدون فشار از سمت هواداران کناره‌گیری کند. ادامه این وضعیت نه تنها کمکی به پرسپولیس نمی‌کند، بلکه ظلم به باشگاه است.

پرسپولیس نیاز به تغییر دارد

شافعی در پایان گفت: اگر تغییرات مدیریتی و فنی به‌درستی انجام نشود، پرسپولیس در مسیر خطرناکی قرار می‌گیرد. تیمی که باید برای قهرمانی بجنگد امروز درگیر بحران اعتماد، فقدان ایده و نبود استراتژی است. گذشت زمان چیزی را در پرسپولیس حل نمی کند و تغییر فوری لازم است.

مهدی مرتضویان

