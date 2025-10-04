پرسپولیس همچنان برنده اعداد است؛ پاس های غیرمفید شاگردان هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر جمعه شب با تساوی یک - یک به پایان رسید تا بار دیگر هواداران پرسپولیس حاضر در ورزشگاه شهدای شهرقدس، از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان تیم خود انتقاد کنند اما وحید هاشمیان بار دیگر صحبت از عدم موفقیت این تیم در زدن ضربات آخر صحبت کند.

برتری آماری پرسپولیس در مالکیت و پاس

پرسپولیس در این مسابقه ۶۰.۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و با ۶۱۴ پاس، برتری قابل توجهی نسبت به گل‌گهر با ۴۰۴ پاس ثبت کرد. دقت پاس شاگردان هاشمیان نیز با ۸۴.۷ درصد بالاتر از گل‌گهر (۷۸.۲ درصد) بود.

موقعیت‌های گل ولی بی فایده پرسپولیس

پرسپولیس ۱۳ شوت به سمت دروازه داشت که ۴ شوت در چارچوب بود. این تیم در نیمه نخست یک موقعیت مسلم گلزنی داشت اما دفاع گل گهر مانع از بازشدن دروازه این تیم شد. در حالی که گل‌گهر تنها ۷ شوت و ۳ ضربه در چارچوب ثبت کرد. شاخص «امید گل» هم برتری ۱.۶۴ به ۰.۶۱ را به سود پرسپولیس نشان داد.

تساوی در گل، برابری در خطا

هر دو تیم در نهایت به یک گل رسیدند و تعداد خطاهایشان نیز برابر (۱۲ خطا) بود. گل‌گهر سه کارت زرد دریافت کرد، در حالی که پرسپولیس دو بار جریمه شد و هیچ کارت قرمزی در این بازی نشان داده نشد.

نبردهای انفرادی هم مساوی شد

در نبردهای تن‌به‌تن نیز پرسپولیس با موفقیت ۵۱.۳ درصدی کمی بهتر از گل‌گهر با ۴۸.۷ درصد عمل کرد تا در تقابل های انفرادی نیز با هم مساوی شوند.

با وجود برتری آماری پرسپولیس،سرخپوشان باز هم موفق به کسب سه امتیاز نشدند. این موضوع، نارضایتی هواداران را دوچندان کرد و فشارها روی وحید هاشمیان و مدیریت باشگاه را افزایش داد. تیمی که بردن را فراموش کرده است و ۵ تساوی و یک پیروزی از ۶ بازی این فصل داشته است.

هاشمیان که در سه بازی قبلی روی کلین شیت پیام نیازمند مانور می داد این بار دروازه تیمش باز شد تا این بار سرمربی پرسپولیس، عدم گلزنی تیمش را روی بدشانسی و از دست دادن موقعیت های گل توضیف کند.

شاید بهتر باشد هاشمیان فکری به حال وضعیت فنی تیمی کند که فعلا تنها خودش راضی است نه تماشاگران بازی های این تیم و نه هوادارانش!