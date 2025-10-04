جلوگیری از برداشت اضافه ۳۷۵ هزار متر مکعب آب در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حبیب‌زاده گفت: همکاران ما در ادارات منابع آب مازندران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۰۸ حلقه چاه غیرمجاز را در مناطق مختلف این استان مسدود کردند که به جلوگیری از برداشت ۴۷۴ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استان منجر شد.

حبیب‌زاده با بیان این‌که پیگیری برای شناسایی و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز به طور مستمر در طول سال انجام می‌شود، اظهار کرد: نیمه نخست امسال ۱۰۸ پرونده تخلف برداشت غیر مجاز از آب‌های زیرزمینی به مرحله اجرای حکم رسید و در عین حال نیز با شناسایی چاه‌های غیرمجاز جدید، برای ۳۷۲ چاه بدون پروانه بهره‌برداری پرونده تخلف تشکیل شد.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم برای مدیریت برداشت آب از منابع زیرزمینی، اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها است که در این زمینه نیز طی ۶ ماه گذشته پروانه ۶۶۸ چاه در استان اصلاح شد.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: با اصلاح پروانه بهره‌برداری این ۶۶۸ حلقه چاه، حدود ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار متر مکعب صرفه‌جویی در برداشت آب از چاه‌های استان ثبت شد.

حبیب‌زاده با بیان این‌که مدیریت و نظارت بر برداشت آب‌های زیرزمینی مشمول چاه‌های حریمی و کم‌عمق نیز می‌شود، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری برای ۲ هزار و ۲۲۵ چاه‌های حریمی با عمق کمتر از ۲۰ متر پروانه بهره‌برداری صادر شد و ۱۴۱۷ تمدید پروانه چاه حریمی نیز صورت گرفت.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: در ۶ ماه اخیر همکاران ما در واحدهای گشت و بازرسی منابع آب، از حفر غیرمجاز چاه‌ها نیز جلوگیری کردند که در همین راستا ۳۵ دستگاه حفاری که توسط متخلفان در محل حفر چاه غیرمجاز در حال فعالیت بود توقیف شد.

وی افزود: صدور ۵۴۲ پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های کشاورزی و تمدید پروانه سه هزار و ۵۵۲ چاه نیز از اقدامات انجام شده برای مدیریت برداشت آب‌های زیرزمینی در مازندران طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بود.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به ضرورت نصب کنتورهای حجمی روی چاه‌ها برای مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۹۵ حلقه چاه در استان به کنتورهای حجمی تجهیز شدند که منجر به پیشگیری از اضافه‌برداشت ۳۷۹ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی در استان خواهد شد.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این تعداد کنتور حجمی به چاه‌های استان، تعداد چاه‌های مجهز به کنتورهای حجمی در مازندران به یک‌هزار و ۳۰۴ حلقه رسید.

وی گفت: فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به صراحت به آب‌های زیرزمینی اشاره کرده است و شرکت آب منطقه‌ای مازندران طبق این قانون تصمیم‌گیری برای برداشت از منابع آب زیرزمینی یا برخورد با تخلفات را انجام می‌دهد.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: از شهروندان سراسر استان درخواست داریم که با ارائه گزارش‌ تخلفاتی مانند حفر چاه غیرمجاز، کف‌شکنی بدون مجوز چاه‌ها و افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی از راه سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ در حفاظت از منابع آبی استان سهیم شوند.