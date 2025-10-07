۴۶۸ چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد؛ صرفه جویی ۲ میلیون لیتری

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی، تبدیل زمین‌های دیم به باغ، و تغییرات اقلیمی از اصلی‌ترین حفر چاه و برداشت غیرمجاز منابع آبی دانست و افزود: در سال آبی جاری تعداد ۴۶۸ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده است که با انسداد این چاه‌های غیرمجاز، ۲.۱۲۷ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در استان افزود: این طرح شامل استقرار و تقویت اکیپ‌های گشت و بازرسی از منابع آب، پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب، اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی و اطلاع‌ رسانی و فرهنگ ‌سازی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حجم صرفه‌جویی ناشی از اجرای این پروژه‌ها در طرح احیا و تعادل بخشی حدود ۶۱ میلیون مترمکعب بوده است، ادامه داد: همچنین تعداد ۵۰۳ دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب بر روی چاه‌های مجاز استان جهت کنترل برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز نصب و راه‌اندازی شده است.

رستگاری با اشاره به اهمیت انسداد چاههای غیر مجاز و موضوع دریاچه ارومیه گفت: با توجه به اینکه ذخیره آب محدود و سرمایه برای نسل‌های آینده است در نتیجه انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز جدید باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در خصوص کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز گفت: در بخش آب‌های سطحی رودخانه‌ها تغییرات کیفی نسبت به سال گذشته محسوس نیست، در مخازن آب زیرزمینی معمولا با کاهش تراز سطح آبخوان‌ها املاح محلول افزایش یافته و باعث افزایش کم این مقادیر در آبخوان‌ها را باعث می‌شود که در سال آبی بعد در صورت وقوع بارش‌های مناسب در اثر افزایش مجدد تراز آبخوان این روند تعدیل می‌شود.

رستگاری، خواستار همکاری جدی‌تر نهادهایی چون جهاد کشاورزی، صداوسیما، استانداری و سایر ارگان‌ها شد و گفت: حدود ۹۳ درصد منابع آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که بسیاری از اراضی فاقد حقابه، به باغات تبدیل شده‌اند. این روند اگر اصلاح نشود، امنیت آبی استان به‌طور جدی تهدید خواهد شد.

وی یادآور شد: کاهش بارندگی، افت شدید ذخایر سدها و منابع زیرزمینی، کاهش آبدهی رودخانه‌ها و عدم توازن در مصرف آب، همه نشان‌دهنده بحرانی ساختاری است که تداوم آن می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی استان به‌همراه داشته باشد.