زمانی: ۴۳۴ مورد نظارت بر اراضی ملی و دولتی همدان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ زمانی با بیان اینکه در نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۴۳۴ مورد نظارت بر اراضی ملی و دولتی این استان به مساحت ۳ هزار و ۳۷۲.۶ هکتار انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی، اراضی ملی واگذار شده به افراد یا شرکت‌ها باید هر شش ماه یک بار توسط عوامل نظارتی بازدید شود تا روند اجرای طرح و میزان پیشرفت فیزیکی بررسی گردد.

وی افزود: پس از بازدید و تعیین درصد پیشرفت فیزیکی، مدارک مربوطه برای طرح در کمیسیون‌های ماده ۲ و ماده ۲۱ دستورالعمل واگذاری ارسال می‌شود تا درباره موافقت یا عدم موافقت با تمدید قرارداد اجاره تصمیم‌گیری شود.

مدیر امور اراضی استان همدان خاطرنشان کرد: انجام بازدیدهای به موقع طرح‌ها، علاوه بر پایش عملکرد، امکان دریافت اجاره اراضی واگذار شده را فراهم می‌کند و مانع از تضییع حقوق دولت خواهد شد.