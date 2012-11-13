معافیت 353 نفر از فرزندان مددجوی کمیته امداد استان بوشهر از سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از معافیت 353 نفر از فرزندان مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر از سربازی خبر داد و اظهار داشت: یکی از خدمات ارزشمند کمیته امداد معافیت فرزندان واجد شرایط خانواده های تحت حمایت از خدمت سربازی است.

فرید محبی بیان کرد: فرزندان مددجویانی که از نعمت پدر محروم هستند و یا با مشکلاتی ناشی از طلاق والدین مواجه شده اند مبنی بر عدم استفاده از معافیت دیگر فرزندان در سنوات گذشته، می توانند با مراجعه به این نهاد از خدمات معافیت بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: هدف کمیته امداد از معافیت این سربازان این است که فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوار، بتوانند در کنار خانواده های خود برای توانمند سازی و رهایی از فقر تلاش کنند.

پرداخت مستمری به سه‌هزار خانوار گناوه‌ای



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گناوه از پرداخت مستمری به سه‌هزار و 89 خانوار تحت حمایت کمیته امداد گناوه خبر داد و اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد اشتغال برای خانوادهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه است.

اکبر علیپور افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر اشتغالزایی افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در رونق اقتصادی خانوارهای و در نهایت استقلال وخودکفایی آنان مؤثر است.

وی در خصوص پرداخت مستمری به نیازمندان بیان داشت: در گناوه به سه‌هزار و 89 خانوار تحت حمایت کمیته امداد مستمری با مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 484 میلیون ریال پرداخت شد.

توزیع 1000 پرس غذای گرم بین مددجویان کمیته امداد کنگان



مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کنگان از توزیع یک‌هزار پرس غذای گرم بین مددجویان کمیته امداد این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات دین مبین اسلام و سنت نبی مکرم و ائمه معصومین مبنی بر اطعام و افطار محرومین و نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره ) همچون همیشه اقدام به برپایی سفره های اطعام کرده است .

مراد شمس الدینی افزود: نیکوکاران و خیرین کنگانی جهت اطعام نیازمندان 7میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد کمک کرده اند.

لازم به ذکر است 1000 مددجو از کمک های این نیکوکاران بهره مند شدند .

اهدای 133 بسته تحصیلی توسطمنطقه چهارم نیرو دریایی سپاه به کمیته امداد کنگان

مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان اظهار داشت: منطقه چهارم نیرو دریایی سپاه133 بسته لوازم تحریر جهت استفاده دانش آموزان تحت حمایت به کمیته امداد کنگان اهداء کرد.

مراد شمس الدینی اضافه کرد: به منظور حمایت از خانوادهای نیازمند کنگان لوازم تحریر برای 133 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد کنگان از طرف منطقه چهارم نیرو دریایی سپاه اهداء و تقسیم شد .

وی افزود: این کمک در جهت برداشتن باری از دوش خانواده های محروم این منطقه که در تهیّه امکانات برای مدرسه فرستادن فرزندانشان بوده است.

اجرای طرح احسان حسینی برای نخستین بار در دیر



مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر از اجرای طرح احسان حسینی برای نخستین سال در دیر خبر داد و اظهار داشت: در طرح "احسان حسینی "هیئت‌های مذهبی بخشی از مواد غذایی پخته شده را در اختیار مددجویان و نیازمندان می‌گذارند.

محمد پورسالم افزود: هیئت‌های مذهبی می‌توانند با مراجعه به دفاتر امداد در سراسر کشور از نحوه اجرای این طرح کاملاً‌ آگاه شوند و امیدواریم این طرح تا پایان ماه صفر نتایج خوبی دربر داشته باشد. کمیته امداد در سال جاری طرح‌های مختلفی را جهت افزایش کمک‌های مردمی انجام داده است که از جمله این طرح‌ها می‌توان به اجرای مسجد محوری و احسان زائر اشاره کرد.

مدیریت کمیته امداد دیر با اشاره به اینکه برنامه هایی رابرای بهتربرگزار شدن این طرح در ماه محرم تدوین شده است عنوان کرد: طی صحبت با امام جمعه این شهرستان این طرح مورد استقبال وی قرار گرفت.

بهره مندی 366مددجو از خدمات ازدواج کمیته امداد استان بوشهر



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: 366 عروس و داماد تحت حمایت کمیته امداد از خدمات خرید جهیزیه و کمک هزینه ازدواج کمیته امداد بهره مند شدند.

فرید محبی اظهار داشت: یکی از اقدامات کمیته امداد استان بوشهر در راستای ترویج فرهنگ ازدواج، پرداخت کمک هزینه ازدواج به مددجویان تحت حمایت این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر همچنین با اشاره به اینکه کمک هزینه ازدواج با هدف آسان سازی بحث ازدواج در بین خانوارهای تحت حمایت و تشویق آنها به این امر صورت می‌گیرد، اضافه کرد: کمیته امداد استان به منظور حل بخشی از مشکل ازدواج مددجویان این نهاد اقدام به پرداخت کمک هزینه خرید جهیزیه و همچنین هدیه ازدواج به مددجویان این نهاد می‌کند.

1500 کیلو گوشت گرم بین مددجویان کنگانی تقسیم شد



مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان گفت: در شش ماهه نخست سال بیش از یک‌هزار و 500 کیلو گوشت گرم بین مددجویان کنگانی تقسیم شد.

مراد شمس الدینی اظهار داشت: طبق تاکیداتی که دین مبین اسلام مبنی بر اطعام نیازمندان نیکوکاران کنگانی بیش از یک‌هزار و 500 کیلو گوشت گرم به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در شش ماهه نخست سال اهداء کردند که از این کمک‌ها یک هزار و 500 خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان بهره مند شدند.

وی در ادامه اذعان داشت : همکاران ما در کمیته امداد کنگان آماده دریافت کمک های نقدیو غیر نقدی نیکوکاران هستند.

پرداخت کمک های موردی به مددجویان موجب حل مشکلات فوری مددجویان می‌شود



رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) جزیره خارک گفت: کمک های موردی و ویژه به منظور حل مشکلات فوری مددجویان به آنها پرداخت می‌شود.

کهوری‌زاده اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ بیش از 2میلیون تومان کمک موردی ویژه بلاعوض به مددجویان کمیته امداد جزیره خارک از محل اعتبارات ویژه موردی کمیته امداد و درآمدهای مردمی پرداخت شده است. این کمک ها به 25 خانوار مددجو پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمک های موردی پرداخت شده به مددجویان و اقشار نیازمند جامعه در قالب کمک‌ هزینه های تحصیلی، معیشتی، درمان و جهیزیه بوده است.

طرح کوثر در کمیته امداد استان بوشهر اجراشد



معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از اجرای طرح کوثر همزمان با ازدواج مبارک حضرت علی (ع)وحضرت فاطمه (س) در استان خبر داد.

احمد لطفی اظهار داشت: بسیاری از معضلات اجتماعی که در استان ایجاد می‌شود به‌ خاطر بالا رفتن سن ازدواج جوانان است. وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج در جامعه در طول سال اقدام به تهیه جهیزیه برای دختران جوانی که در سن ازدواج قرار دارند می‌کند و این طرح را در ایام ازدواج مبارک حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) هم اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه خیرین، مسئولان و اقشار مختلف مردم می‌توانند در اجرای این طرح خداپسند مشارکت داشته باشند، بیان داشت: افراد می‌توانند مسئولیت تهیه یک یا چندین جهیزیه را بپذیرند و یا مسئولیت تامین بخشی از جهیزیه دختران را قبول کنند.

شرکت 20 دانش آموز تحت حمایت از گارکاه آموزشی دغدغه تحصیلی کمیته امداد دیر



مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر از شرکت 40 دانش آموز تحت حمایت ازگارکاه آموزشی دغدغه تحصیلی کمیته امداد دیر خبر داد و اظهار داشت : بمنظور برطرف ساختن مشکلاتی که مانع موفقیت دانش آموزان در تحصیل می شود کارگاه آموزشی درکمیته امداد این شهرستان برگزار شد.

محمد پورسالم افزود: این کارگاه که مدرس آن کارشناسی از آموزش و پرورش بود به بیان ضرورت تحصیل ، چگونگی یادگیری بهتر و... صحبت کرد. دراین کارگاه که ویژه دانش آموزان مقاطع متوسطه و راهنمایی بود 20 دانش آموز تحت حمایت این شهرستان از این کارگاه بهره مند شدند.

معرفی 40 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد دیر به موسسه قلم چی



مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر گفت : 40 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد به موسسه قلم چی معرفی شدند.یکی از مواردی که موجب توانمند سازی خانواده های تحت حمایت می شود تحصیل دانش آموزان است .

محمد پورسالم در ادامه گفت: برگزاری دوره های مشاوره تحصیلی ، حضور دانش آموزان در مجتمع های فرهنگی تربیتی کمیته امداد ،رابطین فرهنگی، برنامه های فرهنگی نشاط آور از جمله خدمات امداد برای بهتر شدن وضعیت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت است که در این نهاد برگزار می شود.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه دانش آموزان دوره ی متوسطه خصوصا پایه سوم و پیش دانشگاهی باید خود را برای شرکت در کنکور آماده کنند طی تفاهمی با موسسه قلم چی 40 نفر از دانش آموزان جهت شرکت در کلاسها به این موسسه معرفی شدند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دادگستری و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی گفت: تفاهم نامه همکاری بین دادگستری و کمیته امداد دشتی منعقد شد.

احمد رضا اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای رسالت خطیر این نهاد در ارتباط با ارایه خدمات مؤثر و مفید در حمایت از اقشار ضعیف و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتماعی منعقد شده است.

وی از جمله اهداف پیش روی این همکاری دو جانبه را صیانت و تحکیم بنیان خانواده های تحت پوشش عنوان کرد و افزود: ساماندهی افراد آسیب دیده و افزایش امید به زندگی، گسترش فرهنگ فتوت، جوانمردی، غیرت و اخلاق علوی و کاهش معضلات اجتماعی در سطح شهرستان در بین خانواده های تحت پوشش از دیگر اهداف این مهم محسوب می‌شود.

کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان دشتی چهار هزار و 13خانوار و 10هزار و 58 نفر تحت حمایت دارد.