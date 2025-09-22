برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در هفته دفاع مقدس گرمه

سرهنگ هادی حسندوست در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردیها، ولایتمداری و خدا باوری رزمندگان است و بر همه دستگاههای فرهنگی واجب است در راستای انتقال این ارزشهای ناب به نسل نوجوان و جوان کوشا باشند.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای جدی دشمن رسوخ در لایههای فرهنگی و به اضمحلال کشاندن باورهای اصیل انقلاب اسلامی است، افزود: لزوم توجه بیش از پیش به دستاوردهای انقلاب و تلاش برای حفظ ارزشهای الهی باید در کانون توجه مسئولان قرار گیرد.
سرهنگ حسندوست تصریح کرد: در این راستا، ناحیه مقاومت بسیج گرمه بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، رزمی، عملیاتی، جهادی و ورزشی را برای اجرا در هفته دفاع مقدس برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد: این برنامهها در ۵۹ پایگاه مقاومت بسیج و هشت حوزه در سطح شهر و روستا اجرا خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه اهم برنامهها را شامل دیدار پیشکسوتان، بسیجیان و خانواده شهدا با ائمه جمعه شهر گرمه و درق، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، نمایشگاه عکس «یاد یاران»، جلسات روشنگری و روایتگری در مدارس و مساجد توسط پیشکسوتان دفاع مقدس، فعالیتهای جهادی و سازندگی، توزیع بستههای لوازمالتحریر میان خانوادههای نیازمند، دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران و تقدیر از بسیجیان فعال در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد.
