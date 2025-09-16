به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های رزمندگان و مجاهدان و شهادت بیش از ۲۲۰ هزار نفر در هشت سال جنگ تحمیلی است که در ۳۱ شهریور سال ۵۹، رژیم بعث عراق به نمایندگی از غربی‌ها به مرزهای ایران اسلامی حمله کردند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس در سال جاری با شهادت جمعی از ملت در جنگ تحمیلی دوازده روزه مقارن شده و رنگ و بوی شهدای اقتدار را دارد که در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوازده روزه به سپاه اردستان، شرایط خاصی در شهرستان همچنان وجود دارد اما با همراهی مردم، مسؤولان و بسیجیان برنامه‌های هفته دفاع مقدس پرشور از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

صنعتکار تصریح کرد: ۷۶ عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره در شهرستان اردستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اول مهرماه یادواره شهدای اقتدار و دفاع مقدس با حضور یکی از فرماندهان دفاع مقدس در اردستان برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان اضافه کرد: روایتگری رزمندگان، غبارروبی مزار شهدا و رژه موتوری، اختتامیه کلاس‌های تابستانه و برنامه‌های متنوع دیگر که در سطح محلات و پایگاه‌های بسیج برگزار می‌شود از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در اردستان خواهد بود.

صنعتکار بیان کرد: برپایی بازارچه اقتصاد مقاومتی و همایش خانواده و ازدواج آسان در اردستان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس خواهد بود.

وی تاکید کرد: توجه به بحث ازدواج و جوانی جمعیت در شرایط فعلی کشور به شدت اهمیت دارد و یکی از راه‌های مقابله با دشمن در حال حاضر افزایش جمعیت است.

فرمانده سپاه اردستان اضافه کرد: نمایشگاه بزرگ محصولات فرهنگی، کتاب و لوازم‌التحریر به مناسبت هفته دفاع مقدس در زواره برپا می‌شود همچنین یادواره شهدای اقتدار با روایتگری سردار احمدیان از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در زواره است.

صنعتکار خاطرنشان کرد: اجرای نمایش عملیات بیت‌المقدس به مدت ۳ الی ۴ شب در محل گلزار شهدای زواره که همراه با ادوات نظامی خواهد بود و بخشی از عملیات بیت‌المقدس در این برنامه به اجرا در می‌آید.

وی گفت: مسابقات فوتسال جام شهدای اقتدار در مهاباد، یادواره شهدا و غبارروبی مزار شهدا در مهاباد برگزار می‌شود همچنین افتتاح یک پایگاه بسیج در منطقه مسکن مهر مهاباد را خواهیم داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تصریح کرد: در منطقه روستایی برزاوند اردستان نیز یادواره شهدای روستای کهنگ، جشنواره مسابقات ورزشی برپا می‌شود.

صنعتکار گفت: رزمایش سراسری دیدار با خانواده شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد شهرستان همراه با اهدا هدیه و ادای احترام برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۱۳۰ مورد برنامه جهاد تبیین در هفته دفاع مقدس انجام شده که در سطح پایگاه‌های بسیج، محلات و مدارس برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، زنگ مهر و مقاومت، در تمام مدارس شهرستان به صدا در خواهد آمد.

صنعتکار یادآور شد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، در قالب طرح عجمیان بیش از ۴۰ مدرسه در شهرستان اردستان شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی فضای مدرسه جهت ورود دانش‌آموزان انجام شده است.