حیدری: بازی سختی با چادرملو داریم/ بازیکنان باید قدر ساپینتو را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال چادرملو در هفته ششم رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: تیم چادرملو نشان داده تیمی جنگنده و سختکوش است و تاکنون هیچ شکستی را تجربه نکرده، به همین دلیل کار ما در این بازی آسان نخواهد بود.
وی افزود: با این حال، ما استقلال هستیم و انگیزه زیادی داریم تا نتایج دیدارهای اخیر را جبران کنیم. این مسابقه برای هر دو تیم دشوار است و امیدوارم شاهد یک بازی تماشایی و باکیفیت باشیم. همه بازیکنان را برای فردا در اختیار داریم و هیچ بازیکن مصدوم و محرومی نداریم.
او افزود: وظایف من در تیم کاملاً مشخص است و از آنجا که سابقه همکاری با ساپینتو را دارم، بهخوبی با سبک کاری او آشنا هستم. قصد مقایسه خودم با مربیان دیگر را ندارم، اما بازیکنان به من احترام میگذارند و میدانم برای رسیدن به موفقیت باید از چه ابزارهایی استفاده کنیم. تلاش ما این است که مشکلات درون تیم را بهصورت درونخانوادگی و آرام حل کنیم. ساپینتو نیز هیچگاه حتی پس از شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل، در نشستهای خبری بازیکنانش را مقصر ندانسته و از آنها حمایت کرده است، در حالیکه در فصل گذشته برخی مربیان استقلال چنین رفتاری نداشتند و در رسانهها از بازیکنان انتقاد میکردند.
حیدری تصریح کرد: بازیکنان باید قدر حضور ساپینتو را بدانند و با انگیزه بیشتری تمرین و بازی کنند، چون از تیم استقلال همیشه انتظار قهرمانی وجود دارد. ما نیز از نتایج اخیر ناراحت هستیم و کادر فنی و بازیکنان از همه بیشتر از این شرایط رنج میبرند. در برخی مسابقات موقعیتهای خوبی داشتیم، اما به دلیل نبود تمرکز کافی از دستشان دادیم. در بازی مقابل شمس آذر نیز فرصتهای زیادی خلق کردیم، اما با بدشانسی گل خوردیم. در این مدت سعی کردهایم عملکردمان را در بخش دفاعی بهبود ببخشیم و در بخش هجومی نیز بازیکنان باید ضمن حمله، به خط دفاع کمک کنند تا توازن تیم حفظ شود.
حیدری خاطرنشان کرد: بدون شک یکی از نقاط قوت تیمهای استقلال و پرسپولیس، ورزشگاه آزادی است و ما از نبود آن آسیب دیدهایم. تیمهای خارجی همواره از جو پرهیجان ورزشگاه آزادی واهمه دارند. متأسفانه هنوز مشخص نیست این ورزشگاه چه زمانی آماده میشود و مسئولان فدراسیون فوتبال باید در این زمینه پاسخگو باشند. کیفیت پایین چمن ورزشگاه تختی نیز کار را برای تیمی مثل استقلال که روی زمین بازی میکند، دشوار کرده است.
وی در پایان گفت: بازیکنان استقلال بهدنبال جبران نتایج اخیر هستند و هیچگونه کمکاری در تیم وجود ندارد. بازیکنانی داریم که میتوانند در لحظات حساس سرنوشتساز باشند و خودشان هم به خوبی از شرایط فعلی آگاهاند. ساپینتو نیز از بازیکنان خواسته است تلاششان را دوچندان کنند و با روحیهای بالا به میدان بروند. اگر شرایطی که اشاره کردم فراهم شود، مطمئناً میتوانیم نتایج قابل قبولی به دست آوریم.
