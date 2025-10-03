استقلال بدون مصدوم و محروم در مقابل چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر با شرایطی مطلوب آماده رویارویی با چادرملو میشود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این دیدار هیچ بازیکن محروم و مصدومی در اختیار ندارند.
عارف غلامی، مدافع استقلال که به دلیل ناآمادگی در دیدار اخیر مقابل المحرق بحرین در لیست تیم حضور نداشت، انتظار میرود برای بازی با چادرملو آماده باشد و بتواند در بین بازیکنان استقلال قرار گیرد. روزبه چشمی نیز که پیش از دیدار آسیایی استقلال دچار مصدومیت خفیف شده بود، وضعیتش کاملاً بهبود یافته و مشکلی برای همراهی تیم در این مسابقه ندارد.
دیدار استقلال و چادرملو روز یکشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه اهمیت ویژهای برای شاگردان ساپینتو دارد، چرا که سرمربی پرتغالی در تلاش است ناکامیهای اخیر را جبران کند و با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را تثبیت کند. هر نتیجهای جز پیروزی در این دیدار میتواند فشارها بر ساپینتو را افزایش دهد و آینده نیمکت استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.
