نایب قهرمانی بانوی تیراندازی با کمان خراسان جنوبی

بیرجند- بانوی رشته تیراندازی با کمان خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «مهشید بهلگردی»، ورزشکار رشته تیراندازی با کمان استان در سومین مرحله رنکینگ قهرمانی کشور در رده سنی جوانان نایب قهرمانی شد.
این دوره از مسابقات تیراندازی به میزبانی استان تهران برگزار شد.
