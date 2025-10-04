یادواره خلبان شهید غلامرضا چاغروند در جلیزی دهلران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه آیین بزرگداشت یاد و خاطره سرلشکر خلبان شهید غلامرضا چاغروند، دلاورمردی از دیار لرستان که در دفاع از کیان میهن اسلامی در منطقه عملیاتی جلیزی دهلران به مقام رفیع شهادت نائل آمد، با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان، محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، و مردم شهیدپرور منطقه برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با اشاره به مقام والای شهید چاغروند اظهار داشت: این یادواره، فراتر از یک مراسم بزرگداشت، بیانیه‌ای زنده از عمق وفاداری رزمندگان اسلام به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. شهید چاغروند، که در ۱۲ مهرماه ۱۳۵۹ پس از اسارت به دست نیروهای بعثی، زیر فشارهای طاقت‌فرسا برای اهانت به امام راحل (ره) قرار گرفت، با تأسی از نهضت عاشورا و ایمان راسخ، لب به توهین نگشود و با سرافرازی، روح بلند خود را به ملکوت اعلی تقدیم کرد.

وی افزود: حماسه این شهید والامقام، فریادی است از ژرفای استقامت؛ او ثابت کرد که برخی ارزش‌ها با هیچ قیمتی قابل معامله نیستند. مقاومت او در برابر تحقیر، امروز به میراثی معنوی برای همه مدافعان وطن تبدیل شده است.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: یاد این قهرمان آسمانی در جلیزی دهلران گرامی داشته شد تا نسل امروز بداند که آزادی و شرافت، بهایی جز خون پاک‌ترین فرزندان این دیار نداشته است. شهید چاغروند با ایستادگی در برابر شکنجه و پایبندی به ولایت، الگویی جاودانه از وفاداری و ایمان را به یادگار گذاشت.

شهید «غلامرضا چاغروند» فرزندی از دیار لرستان در ۱۲ مهرماه سال ۱۳۵۹ زمانی که به علت اصابت گلوله، بالگردش در دهلران به زمین نشست، نیروهای بعثی بالگرد وی را به محاصره درآورده و سرنشینان آن را اسیر کردند، فرمانده نیروهای دشمن از این خلبان می‌خواهد که به امام خمینی (ره) توهین کند که با مقاومت وی روبرو می‌شود تا این‌که یکی از افسران ملعون عراقی با سر نیزه به سمت او حمله می‌کند و او را مظلومانه به شهادت می‌رساند.