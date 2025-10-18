https://mehrnews.com/x39kRQ ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱ کد خبر 6626408 استانها ایلام استانها ایلام ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱ برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام ایلام - یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام با حضور مردم، مسئولان و ورزشکاران عصر امروز برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6626408 کپی شد مطالب مرتبط رحیمی:۱۷ هزار و ۸۰۰ جانباز در استان ایلام شناسایی شد ایلام سنگر تاریخی مقاومت؛گنجینه رشادت های مردم بازگو شود برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام یادواره خلبان شهید غلامرضا چاغروند در جلیزی دهلران برگزار شد برچسبها ایلام شهدای ورزشکار یادواره شهدا
