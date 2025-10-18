  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام

برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام

ایلام - یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام با حضور مردم، مسئولان و ورزشکاران عصر امروز برگزار شد.

دریافت 10 MB

فیلم: مهسا نظری

کد خبر 6626429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها