https://mehrnews.com/x39kSg ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ کد خبر 6626429 استانها ایلام استانها ایلام ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام ایلام - یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام با حضور مردم، مسئولان و ورزشکاران عصر امروز برگزار شد. دریافت 10 MB فیلم: مهسا نظری کد خبر 6626429 کپی شد
