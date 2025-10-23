عالمی: زندگی «سردار افشار» همراه با مجاهدت و اخلاص در راه خدا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن عالمی در مراسم یادبود و مجلس دعا؛ خادم‌الرضا، سردار مجاهد علیرضا افشار که با حضور جمعی از همرزمان، مسئولین استانی و مردم ولایتمدار مشهد در محل حسینیه مرحوم آیت الله سیدجواد خامنه‌ای برگزار شد، سردار مجاهد افشار را سرباز خالص و اهل ایمان یاد کرد و افزود: زندگی سردار افشار سراسر خدمت، مجاهدت و اخلاص در راه خدا و انقلاب اسلامی بود.

حجت‌الاسلام عالمی سپس به شخصیت و خدمات سردار افشار پرداخت و تأکید کرد: زندگی ایشان مصداق فرمایش امام صادق (ع) است که فرمودند: نشانه مقبولیت نزد خدا آن است که انسان در کارهای خیر موفق شود.

عضو شورای خبرگان رهبری با ذکر سابقه جهادی سردار گفت: سردار افشار از مؤسسان جهاد سازندگی بود و در شکل‌گیری آن نهاد انقلابی نقشی حیاتی داشت. خدمات او در آن دوران چنان عمیق بود که نقش مؤثری در امیدبخشی به مردم روستایی و پیشرفت کشاورزی کشور ایفا کرد.

وی افزود: پس از چهار سال خدمت در جهاد سازندگی، سردار افشار به سپاه بازگشت و تا پایان عمر در آن نهاد مقدس به ایفای مسئولیت‌های مهم پرداخت. ایشان رئیس ستاد سپاه، فرمانده سازمان بسیج، رئیس دانشگاه امام حسین (ع) و رئیس دانشکده جنگ نرم دفاع ملی بود و در هر مأموریت، با روحیه جهادی و دقت علمی عمل کرد.

عالمی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت خود، بر نقش ویژه سردار افشار در تأسیس جهاد سازندگی و خدمت صادقانه به انقلاب اسلامی تأکید کردند. این نکته نشان‌دهنده عمق اثرگذاری او در خدمت به مردم و نظام است.

عضو مجلس خبرگان با اشاره به زندگی جهادی این سردار بزرگوار بیان کرد: سردار افشار تمام عمر خود را در مسیر جهاد و خدمت در راه خدا سپری کرد و مؤمنی بود که همه لحظه‌های زیست خود را وقف دین و عزت اسلام نمود.

وی با اشاره به مواضع اخیر رهبر انقلاب در برابر سخنان رئیس‌جمهور آمریکا گفت: پاسخ قاطع و عزت‌مندانه ایشان باعث سربلندی ملت ایران و احساس غرور در میان امت اسلامی شد. حتی در کشورهای اسلامی مانند بنگلادش، بازتاب این سخنان موجب شعف و امید بود؛ چرا که مسلمانان دریافتند امروز می‌توان در برابر قدرت‌های استعماری ایستاد.