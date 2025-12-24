به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، نخستین نشست فرصتهای همکاری فیلمسازان سینمای کودک و نوجوان و کشورهای عضو بریکس با محوریت انجمن BEFMA و با حضور حبیب ایلبیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمدحسین ایمانی خوشخو ریاست پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و جمعی از فعالان و سینماگران حوزه کودک و نوجوان روز گذشته ۲ دی در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل موسسه سینماشهر با اشاره به ظرفیتهای همکاری با برخی کشورهای عضو بریکس گفت: مطابق با جدول آماری ۲ سال گذشته، علیرغم اکران فیلمهای کودک و نوجوان در سینماهای داخل کشور اما تعداد اندکی توانستهاند در پخش جهانی حضور داشته باشند و مابقی تولیدات تنها در پلتفرمها، تلویزیون و سینما عرضه شدند و از این حیث امکان بیشتری برایشان به وجود نیامد اما با توجه به تفاهمنامهای که سازمان سینمایی با پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی منعقد کرد، امکانی فراهمشده که میتوان بهواسطه همکاری با کشورهای عضو بریکس فیلمهای کودک و نوجوان به فروش جهانی و حضور در پلتفرمهای بینالمللی دستیافته و حتی تهیهکنندگان به تولید مشترک همفکر کنند.
ایلبیگی همچنین با اشاره به تمایل کشورهای عضو بریکس برای همکاریهای بینالمللی افزود: عضویت ایران در بریکس یک فرصت جهانی است که با وجود کشورهایی همچون برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و تمایل بخش خصوصی سینمای این کشورها به همکاری با سینمای ایران میتواند برای ما نیز یک تجربه بینالمللی مثبتی باشد.
وی با انتقاد از رویکرد جشنوارهمحور در برخی فیلمهای حوزه کودک و نوجوان اظهار کرد: سیاستهایی که برای تولید فیلم در حوزه کودک و نوجوان اتخاذ میشود میبایست داده محور باشد نه صرفاً سلیقه محور. اگر فیلمهای کودک و نوجوان را با حس بزرگسالان بسازیم یا صرفاً بر اساس خاطرات نسل خودمان بسازیم و نگاه فقط متمرکز برای مصرف داخلی باشد، به سادگی مخاطب جهانی را از دست میدهیم. متأسفانه هستند برخی فیلمها که صرفاً برای حضور در جشنوارهها ساخته میشوند و هرگز رنگ اکران جهانی و فرصت حضور در پلتفرمها به خود نمیگیرند و این باعث ورشکستگی سینمای کودک و نوجوان میشود.
در ادامه نشست، محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی نیز با اشاره به سیاستهای مصرفگرایی در محصولات فرهنگی گفت: در کشور ما بخش فرهنگ یک بخش دولتی و کاملاً مصرفکننده است. به تعبیر اقتصاددانان، بخش فرهنگ در کشور ما مولد درآمد ملی نیست، بلکه نیاز به حمایت مالی دارد. درحالیکه در کشورهای دیگر، مشابه بخشهای مهم کشاورزی و صنعت، بخش فرهنگ حتی میتواند درآمد قابلتوجهی ایجاد کند.
وی همچنین در خصوص فرصتها و ظرفیتهای موجود در همکاری کشورهای عضو بریکس اظهار کرد: در بخش فرهنگ هیچ مانعی در مسیر تولید و حمایت وجود ندارد. موضوع بریکس اگر در به نتیجه رساندن آن همتی وجود داشته باشد، ثمره و نتایج آن قابللمس خواهد بود. این اتفاق، حمایت سازمان سینمایی را به همراه دارد. ضمن اینکه تسهیلگری که در این مسیر صورت میگیرد، شما را درگیر قوانین دست و پاگیر نمیکند. درواقع بریکس یک فرصت طلایی در حوزه فرهنگ به شمار میآید.
در ادامه نشست، مهدی حاج محمود عطار مشاور عالی پارک ملی علوم و فناوریهای نرم با اشاره ظرفیت ۴۰ درصدی کشورهای عضو بریکس گفت: در دو هفته اخیر، ۲ اتفاق مهم در حوزه سینما و تولید محتوا رخ داده است. سال گذشته، انجمن BEFMA در روسیه و ذیل جشنواره زیروپلاس تأسیس شد. این بازار مربوط به ۴۰ درصد جمعیت جهان شامل روسیه، هند، ایران، اندونزی، آفریقای جنوبی و صربستان در کشورهای عضو بریکس است. متولی BEFMA در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مطابق تفاهمنامه میان وزارت ارشاد و پارک ملی صنایع فرهنگی، این مجموعه بهعنوان بازوی اجرایی صنایع خلاق در BEFMA معرفیشده است.
عطار بیان کرد: ایران بهعنوان پلتفرم اجرایی BEFMA فعالیت میکند و پارک تمام محتواهای مرتبط با کودک و نوجوان را در این بستر به اشتراک خواهد گذاشت. هدف این جلسه نیز معرفی این پلتفرم به فعالان سینمای ایران بهویژه فعالان حوزه سینمای کودک و نوجوان است.
در ادامه این نشست و در تکمیل صحبتهای مشاور عالی پارک ملی علوم و فناوریهای نرم، حسین شیخالاسلامی عضو انجمن BEFMA با اشاره به ابعاد عملیاتی در همکاریهای مشترک کشورهای عضو بریکس گفت: سه پروژه در حال حاضر وجود دارد که قابلیت توسعه دارند و برای پیشبرد آنها، نیازمند حضور و مشارکت بخشهای مختلف هستیم. هر کشور یک دبیرخانه محلی دارد؛ اما بخش فنی بفما در ایران و در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی مستقرشده است.
شیخالاسلامی پیرامون محورهای سهگانه درآمدزایی در این همکاری افزود: مدل درآمدزایی این پلتفرم شامل سه محور اصلی است: نخست بازار جهانی و تبلیغات، دوم تعیین حق اشتراک و عضویت (Subscription Fee) و سوم تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری بهصورت جمعی.
وی در پایان تأکید کرد: این سه محور در بخش فرهنگی بریکس پذیرفتهشده و همانطور که اشاره شد، مرکزیت آن در ایران است. دفتر فنی BEFMA در روسیه مستقر بود اما با کمک جناب آقای ایمانی، دفتر فنی به ایران منتقلشده و احتمالاً در خیابان فلسطین مستقر خواهد شد. قلب هر سه پلتفرم در ایران است و وظیفه موسسه سینماشهر، توسعه و حمایت از اکران است.
پس از این سخنان هنرمندان، فیلمسازان، تهیهکنندگان و فعالان حوزه سینمای کودک و نوجوان نیز پیرامون وضعیت فعلی و آینده پیشروی این سینما به ارائه نقطه نظراتی پرداختند.
هادی اسماعیلی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز در این نشست درخصوص تولیدات مشترک با کشورهای عضو بریکس گفت: در حوزه بینالملل، رسیدن به موفقیت ساده نیست، چراکه محدودیتهای موجود مانند مسئله کپیرایت، تحریمها و مشکلات انتقال پول، شرایط را سخت کرده است. مهمترین هدف در همکاری با کشورهای عضو بریکس، رسیدن به تولید مشترک است؛ یعنی ایجاد صندوقی که محتوای مشترک تولید کند. این کشورها حدود ۴۰ درصد جمعیت دنیا را شامل میشوند و اگر این اتفاق رخ دهد، مهمترین گام برای سینمای کودک خواهد بود.
مهدی جعفری جوزانی تهیهکننده انیمیشن و مدیرعامل مجموعه مهوا نیز با اشاره به استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در معرفی بینالمللی سینمای کودک بیان کرد: در جامعه ایران، تاریخ و فرهنگ بسیار غنی وجود دارد. بهگونهای که حجم سرفصلهای موضوعات متنوع در تاریخ کشور ما بهاندازه دو سوم کشورهای جهان است. اگر بتوانیم با تمرکز و برنامهریزی عمل کنیم، میتوان این ظرفیت فرهنگی را نهتنها وارد سینمای کودک کنیم بلکه قابلیت حضور مؤثر بینالمللی هم داشته باشیم.
محسن مسافرچی تهیهکننده و پخشکننده سینما، محمدمهدی مشکوری تهیهکننده انیمیشن «ببعی قهرمان»، سهیل موفق کارگردان و تهیهکننده سینما، مصطفی مزرعتی تهیهکننده انیمیشن «رویا شهر»، داریوش دالوند تهیهکننده انیمیشن «رستم و سهراب»، سعید خانی تهیهکننده و پخشکننده سینما، حسین قناعت کارگردان سینمای کودک، سیمون سیمونیان مدیر آرشیو فیلم بنیاد سینمایی فارابی و حسینی مدیر امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور داشتند که در پایان مقرر شد در هفته آینده و همزمان با برپایی چهارمین نمایشگاه دستاوردهای صنایع خلاق با محوریت هوش مصنوعی که ۷ الی ۹ دی در پارک صنایع فرهنگی با حضور هنرمندان و مهمانان خارجی برگزار خواهد شد در یکزمان بندی و با برپایی نشستهای مشترک نسبت به ارائه و معرفی آثار خود اقدام کنند.
