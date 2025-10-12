به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، شنبه شب در نشست خبری گفت: برگزاری جشنواره ملی نان در شهر کرمان با هدف احیای سبک‌های پخت فراموش شده و ایجاد نشاط اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است و تلاش داریم این جشنواره به ثبت ملی برسد.

وی افزود: جشنواره ملی نان سه دوره متوالی در کرمان برگزار شده است و امروز کرمان یکی از شهرهایی است که تولید نان محلی در آن رونق گرفته و این دستاورد، نتیجه مستقیم همین جشنواره‌ها و تلاش برای احیای سنت‌های غذایی بومی است.

شهردار کرمان اضافه کرد: مهمترین هدف ما معرفی نان سالم و متنوع به شهروندان است تا با شناخت بهتر، انتخاب‌های سالم‌تری داشته باشند. هنر ما این است که موضوعاتی چون نان را از انحصار خارج کرده و به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

تویسرکانی، گفت: امسال شعار جشنواره نان با عنوان «نان و ایران، سر یک سفره ایم» است که این شعار نمادی از همدلی و هم افزایی ملی می‌باشد.

وی ادامه داد: این شعار می‌تواند آغازگر حرکت فرهنگی باشد که در آن همه اقشار جامعه در کنار هم برای ساختن آینده‌ای بهتر گام بردارند.

شهردار کرمان با بیان اینکه جشنواره ملی نان با کیفیتی در کرمان برگزار می‌شود که شاید در بسیاری از استان‌ها قابل اجرا نباشد افزود: امسال با جذب حامیان، هزینه ریالی شهرداری برای این جشنواره کاهش یافته و این رویداد می‌تواند در آینده به منبع درآمدی برای توسعه فرهنگی تبدیل شود.