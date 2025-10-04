  1. استانها
دانشجویان کشور به یاد شهدای جنگ تحمیلی، صعودی نمادین برگزار کردند

دانشجویان سراسر کشور در ۸ قله منتخب برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای جنگ تحمیلی، صعودی ۱۲ روزه و نمادین برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان سراسر کشور در ۸ قله منتخب برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای جنگ تحمیلی، صعودی ۱۲ روزه و نمادین برگزار کردند.

صعود سراسری دانشجویان به قلل منتخب کشور در قالب یادواره شهدای دانشجو و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی به مدت ۱۲ روز برگزار شد.

این برنامه ملی که در سراسر ایران اجرا شد، با حضور گسترده دانشجویان در ۸ قله مهم کشور همراه بود.
قلل منتخب این صعود سراسری عبارت بودند از توچال در تهران، سهند در آذربایجان شرقی، الوند در همدان، کرکس در اصفهان، هزار در کرمان، شیرباد در خراسان رضوی، مال‌آقا در خوزستان و بِل در فارس.

در هر یک از این قلل، حدود ۳۰۰ دانشجو شرکت داشتند و با این حرکت نمادین، یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای جنگ تحمیلی گرامی داشته شد.

این برنامه علاوه بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه همبستگی و نشاط جوانان را نیز در بین دانشجویان کشور تقویت کرد.

