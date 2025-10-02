احمدی: دفاع مقدس، دانشگاه پرورش ایمان و معنویت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمدی روز پنجشنبه در آیین بزرگداشت و تجلیل از اساتید رزمنده روحانی در مدرسه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز با تأکید بر نقش بی‌بدیل و تاریخی روحانیت در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: روحانیت در طول هشت سال دفاع مقدس، با حضور آگاهانه، جهادی و تأثیرگذار خود در خط مقدم جبهه‌ها، حماسه‌ای ماندگار و جاودانه آفرید.

استاد حوزه علمیه تبریز، با اشاره به جلوه‌های باشکوه همدلی و وحدت در جبهه‌ها تصریح کرد: یکی از زیباترین و ماندگارترین جلوه‌های دفاع مقدس، گردهم آمدن همه اقشار ملت در کنار یکدیگر بود، به طوری که روحانی، دانشجو، کشاورز و کارگر، هم‌دل و هم‌آوا در یک سنگر جمع می‌شدند و هدف مشترک همه آنان، تنها و تنها دفاع از کیان اسلام، میهن و دستاوردهای انقلاب اسلامی بود، این وحدت کم‌نظیر و برادری، بزرگ‌ترین سرمایه برای کسب پیروزی‌های پیاپی بود.

حجت‌الاسلام احمدی به نقش فعال و چندبُعدی روحانیون در جبهه‌ها پرداخت و عنوان کرد: روحانیون در کنار مأموریت اصلی و سنگین تبلیغ دین، با حضور پُررنگ و مؤثر در میان رزمندگان، نقش بی‌بدیلی در تقویت بنیه اخلاقی، معنوی و روحیه جمعی ایفا می‌کردند، بسیاری از رزمندگان در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط، درس‌های بزرگ ایثار، استقامت، صبر و توکل به خداوند متعال را در عمل و از سیره عملی این بزرگان می‌آموختند.

استاد حوزه علمیه تبریز، با بیان اینکه جنگ تحمیلی صرفاً یک نبرد نظامی صرف نبود، افزود: دفاع مقدس، دانشگاهی بزرگ و بی‌نظیر برای پرورش و شکوفایی ایمان، معنویت و فضایل اخلاقی بود، آنچه امروز به عنوان یک رسالت تاریخی باید به نسل جوان و نوجوان کشور انتقال یابد، همان روحیه مقاومت، ساده‌زیستی، خلوص نیت و اخلاصی است که در متن جبهه‌ها و در وجود رزمندگان جریان داشت.

وی با تأکید بر لزوم حفظ و تبیین میراث دفاع مقدس ادامه داد: گفتمان مقاومت، استکبارستیزی و جهاد، میراث ارزشمند و ماندگار دوران پرحماسه دفاع مقدس است، تبیین این مفاهیم ناب و سترگ برای نسل جوان، ضامن تداوم راه پرافتخار شهدا و پاسداری از دستاوردهای گران‌قدر انقلاب اسلامی خواهد بود.