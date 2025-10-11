به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «دربند رنگها» اثر زندهیاد سید محمد بطحائی، شاعر و هنرمند فقید هشترودی، عصر شنبه با حضور نعمتالله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری هشترود و جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ و ادب این شهرستان برگزار شد.
پایان در این مراسم با اشاره به تحولات تازه در حوزه فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: مدل جدید حکمرانی فرهنگی در آذربایجان شرقی در حال شکلگیری است که میتواند نویدبخش روزهای روشن برای عرصه فرهنگ و هنر باشد.
جشنوارههای فرهنگی باید جریانساز باشند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با تأکید بر اهمیت جایگاه فرهنگی هشترود گفت: این شهرستان به اصالت فرهنگی خود میبالد و تاکنون چهرههای برجستهای از میان هنرمندان و ادیبان آن به کشور معرفی شدهاند.
وی افزود: جشنوارههای فرهنگی و هنری که در هشترود برگزار میشود باید جریانساز بوده و در ردیف دریافت اعتبارات استانی و ملی قرار گیرد تا در آینده میزبان گستردهای از هنرمندان و اندیشمندان باشیم.
پایان همچنین از تخصیص اعتبارات فرهنگی جدید خبر داد و گفت: از ابتدای امسال ۴۶ میلیارد تومان برای حوزه فرهنگ و هنر استان اختصاص یافته که تاکنون ۱۳ میلیارد تومان از آن هزینه شده است. علاوه بر این، ۲۰ میلیارد تومان نیز برای احداث مرکز فرهنگی ویژه تئاتر در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هرچند اعتبارات محدود است، اما این موضوع مانع تداوم فعالیتهای فرهنگی نخواهد شد.
رسانهها و هنرمندان محور توسعه فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانهها در ارتقای فرهنگ عمومی، گفت: رسانهها باید پیگیر مسائل فرهنگی و هنری باشند، چرا که اعتلای فرهنگ، بهمعنای ارتقای جامعه است و هنر پیوندی عمیق با روح انسانی دارد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد بهجای حمایت از هنرمندان، موانعی در مسیر فعالیت آنان ایجاد میشود که رشد و پویایی هنر را با چالش روبهرو میکند. با همکاری مسئولان محلی میتوان برنامههایی نظیر برگزاری هفته فرهنگی هشترود را عملیاتی کرد.
پایان در پایان سخنان خود با اشاره به حمایت مالی از جامعه هنری استان گفت: برای پشتیبانی از ۴۸ هزار هنرمند آذربایجان شرقی، مبلغ ۶۵ میلیارد تومان جهت بیمه هنرمندان اختصاص یافته است.
