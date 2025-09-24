عزت زمانی: هویت ایران اسلامی قابل تفکیک از هویت ملی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، با تأکید بر هویت عجین‌شده مذهبی و ملی ملت ایران، خواستار تقویت جبهه تبلیغ و تبیین در برابر جنگ همه‌جانبه دشمن شد.

هویت ایران اسلامی؛ هویتی به هم پیوسته

حجت‌الاسلام عزت زمانی با تجلیل از پیشینه علمی و جهادی آذربایجان، اظهار داشت: هویت مذهبی و هویت ملی این ملت به گونه‌ای عجین شده که هویت مذهبی سبب استحکام هویت ملی شده و هویت ملی، پای‌مردی برای ایستادگی بر سر حق را فراهم کرده است. وی افزود: ایران، ایران اسلامی و ایران امام حسین (ع) یک هویت به هم پیوسته است که قابل تفکیک نیست.

جنگ امروز؛ جنگ تبلیغ و تبیین

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه جنگ نظامی دوازده روزه پایان نیافته، بلکه شکل آن تغییر کرده، تصریح کرد: جنگ حقیقی، جنگ فکر، ذهن، رسانه، اخبار و تبلیغ است که لحظه‌ای تعطیل نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: نشانه شروع تهاجم دشمن، ایجاد اختلال و اختلاف در وحدت اجتماعی ملت ایران است و تا زمانی که این انسجام و عزم مردمی پابرجاست، دشمن راهی برای نفوذ ندارد.

عزت زمانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر «تبیین» به عنوان یک امر جهادی، بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های مردمی در این عرصه تأکید کرد و گفت: تبلیغ فقط وظیفه روحانیت و مداحان نیست، بلکه از راننده تاکسی و خانم خانه‌دار تا مکانیک و آرایشگر، هرکسی می‌تواند یک مبلغ باشد. وی وظیفه دستگاه‌های تبلیغی را فرصت‌سازی برای حضور طبیعی مردم در میدان تبیین دانست.

وی در پایان با قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام سید محمود حسینی، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اظهار امیدواری کرد که با حضور حجت‌الاسلام سید حسن اصل نژاد به عنوان مدیرکل جدید، شاهد همدلی و هم‌افزایی بیشتری در عرصه فرهنگی استان باشند. وی بر لزوم تحول در روش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مانند حوزه بانوان، نوجوانان و رسانه برای کارآمدی بیشتر در گام دوم انقلاب تأکید کرد.