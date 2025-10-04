۱۲ هزار مترمربع از اراضی متصرفی در بخش چمستان به وضع قبلی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر،ایمان حسین زاده شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تخریب ۱۶ بنای نیمه‌کاره و ۵۲ قطعه تفکیکی و دیوارکشی‌شده غیرمجاز به مساحت ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در روستای خطیب‌کلا انجام و همچنین احکام قطعی ماده ۳ برای ۴ واحد بنای غیرمجاز روستای بلویج، با اعاده به وضع سابق، اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان تصریح کرد: بر اساس قانون هرگونه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان های مرتبط، ممنوع بوده و متخلفان با برخورد جدی قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.