به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر یکشنبه در صد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان بهعنوان مهد هنر و تمدن و با پشتوانه تجربه موفق برگزاری دورههای پیشین جشنواره، بار دیگر میزبان این رویداد بینالمللی شده است.
وی افزود: با توجه به جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه کودکان مظلوم فلسطینی، برگزاری جشنواره امسال با شعار «بچههای غزه تنها نیستند» معنایی عمیقتر یافته است و همزمانی آن با یاد و نام شهدای اصفهان، پیامی روشن برای جهانیان دارد که ملت ایران همواره مدافع مظلومان است.
شریعتی با اشاره به حرکت کاروان صمود برای کمک به مردم غزه تصریح کرد: مردم اصفهان در همه عرصهها همراهی خود را با مظلومان جهان نشان دادهاند و اینبار نیز با روحیه هنردوستی و انسانگرایی، در کنار جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، ندای حمایت از کودکان غزه را طنینانداز کردند.
وی تأکید کرد: پیوند هنر، انسانیت و مقاومت در جشنواره امسال، جلوهای از هویت فرهنگی اصفهان و همبستگی مردم این شهر با آرمانهای انسانی و الهی است.
