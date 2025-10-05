رونمایی و توزیع تجهیزات نوین آموزشی در هلال احمر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شعب هلال احمر خراسان جنوبی به مانکن‌های احیای قلبی و ریوی (بزرگسال و نوزاد)، مانکن‌های تزریقات وریدی و عضلانی، مانکن‌های رفع انسداد مجاری هوایی (بزرگسال و نوزاد)، دستگاه AED و پرژکتورهای سیار تجهیز شد.

معاون آموزش و پژوهش هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت تجهیزات آموزشی در ارتقای سطح آموزش‌های تخصصی و همگانی، گفت: این تجهیزات با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی و عموم مردم در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری تهیه شده و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت آموزش‌های امدادی و آمادگی برای مقابله با حوادث گوناگون ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: این تجهیزات شامل ۱۱ مانکن احیای قلبی و ریوی بزرگسال، ۱۱ مانکن بازوی تزریقات وریدی، ۱۱ مانکن تزریقات عضلانی، ۸ مانکن احیای قلبی و ریوی نوزاد، چهار مانکن رفع انسداد مجاری هوایی بزرگسال، چهار مانکن رفع انسداد مجاری هوایی نوزاد، ۱ دستگاه AED و ۴ پرژکتور سیار با قابلیت اتصال به موبایل است.

بخشی اظهار داشت: با بهره‌گیری از این امکانات نوین، هلال احمر خراسان جنوبی در نظر دارد تا با ارائه آموزش‌های کارآمدتر و باکیفیت‌تر، جامعه‌ای ایمن‌تر و آماده‌تر در برابر حوادث و بلایا بسازد.