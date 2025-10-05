انصاریان: دوره آموزشی مادران بهشتی در زاهدان برگزار می شود

فاطمه انصاریان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دوره آموزشی مادران بهشتی با موضوع مراقبتهای پزشکی و معنوی پیش از بارداری، در دوران بارداری و پس از بارداری برگزار می شود.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در این دوره ویژه، خانم‌ها و مادران عزیز می‌توانند با مباحثی بسیار مهم و کاربردی در مورد مراقبت‌های پزشکی و معنوی در مراحل مختلف بارداری آشنا شوند.

وی بیان کرد: در بخش پزشکی، مباحثی همچون مراقبت‌های پیش از بارداری، مراقبت‌های ضروری در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری، و همچنین مراقبت‌های بعد از زایمان به طور کامل و تخصصی توسط دکتر فهیمه اویسی، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، آموزش داده می‌شود.

انصاریان خاطرنشان کرد: این دوره فقط به مسائل پزشکی محدود نمی‌شود؛ در کنار مباحث پزشکی، بخشی از دوره به مراقبت‌های معنوی اختصاص دارد که نقش بسیار مهمی در سلامت جسم و روح مادر و نوزاد دارد. در این بخش، دکتر ملیحه آتشگه، استاد دانشگاه و متخصص در حوزه الهیات، به بررسی مراقبت‌های معنوی در هر یک از مراحل بارداری و پس از زایمان می‌پردازد. مراقبت‌هایی که به رشد روحی و معنوی مادر و نوزاد کمک می‌کند و آرامش و سلامت روحی آن‌ها را تقویت می‌کند.

وی گفت: شرکت در این دوره کاملاً رایگان است و علاقه مندان برای ثبت‌نام می‌توانند از تاریخ ۹ مهر تا ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ از طریق لینک https://form.avalform.com/view.php?id=73970332 اقدام کنند.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: زمان برگزاری دوره پنجشنبه، ۱۷ مهر ماه، ساعت ۸ صبح خواهد بود. همچینین محل برگزاری دوره نیز در خیابان آزادی، اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان است.

این دوره فرصتی مناسب است برای همه مادران و کسانی که به این موضوعات اهمیت می‌دهند. حضور مادران دغدغه مند در این دوره می‌تواند گامی مؤثر در مسیر سلامت جسمی و معنوی مادر و نوزاد باشد.