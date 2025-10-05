مولوی حسین زهی: سیستان وبلوچستان استان موفق ایران در وحدت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در دیدار محمدمهدی رحمتی مدیر عامل گروه رسانه ای مهر گفت: در فعالیت های فرهنگی در آموزش و پرورش و همچنین در حوزه علمیه و تریبون نماز جمعه خاش، همواره در تلاشیم که فرهنگ دینی با روحیه همبستگی و وحدت را در جامعه پررنگ کنیم.

امام جمعه اهل سنت خاش در ادامه به وضعیت امنیت استان اشاره کرد و بیان داشت: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های موفق و پرجنب‌وجوش در طول تاریخ بوده است. در جنگ تحمیلی دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه، در دوران سخت و بحرانی، استان سیستان و بلوچستان بیشترین وحدت و هماهنگی را در بین استان‌های اهل سنت کشور داشته و این امر باعث افتخار ماست.

همکاری مردم، علما و مسئولان توطئه های دشمنان را خنثی می کند

مولوی حسین زهی بیان کرد: بعد از پایان جنگ، دشمنان تلاش کردند با انجام برخی اقدامات تروریستی و انفجارها، امنیت استان را به هم بزنند. اما مردم استان با همکاری علما و مسئولان، توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و امنیت استان حفظ شد.

وی به وقایع اخیر در استان اشاره کرد و گفت: حادثه ۸ مهر زاهدان که اتفاق ناگواری بود، به خوبی و با درایت و هوشیاری مردم و مسئولان استان و با نگاه ویژه مقام معظم رهبری و پیگیری های نماینده ایشان در استان حل و فصل و به آرامش ختم شد.

امام جمعه اهل سنت خاش در ادامه افزود: برای ما، همبستگی و اتحاد یکی از محورهای اصلی جلسات، همایشات و سخنرانی ها است.

وی خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان و همچنین در کشور، با وجود سرمایه‌های مختلف، تنها در صورتی می‌توانیم موفق باشیم که امنیت پایدار داشته باشیم. سرمایه بدون امنیت، ارزش ندارد.

اتحاد، مهمترین سرمایه کشور است

مولوی حسین زهی تأکید کرد: مهم‌ترین نیاز استان و کشور ما، همبستگی و اتحاد است. این مسئله باید در تمامی سطوح جامعه رعایت شود تا بتوانیم در برابر چالش‌های پیش رو ایستادگی کنیم و به سوی آینده‌ای بهتر پیش برویم.

وی ادامه داد: پس از شروع جنگ ۱۲ روزه، مرزها را بستند و سپس گذرگاه‌هایی ایجاد کردند تا مردم بتوانند عبور کنند و فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهند. این کار موجب شد تا هزاران نفر در مرز مشغول کسب درآمد شوند. یکی از سرداران می‌گفت: از یک گذر، چهارده هزار نفر مشغول کار هستند و اگر هرکدام از آن‌ها پنج نفر را حمایت کنند، این تعداد به شصت یا هفتاد هزار نفر می‌رسد.

امام جمعه اهل سنت خاش گفت: پس از جنگ دوازده روزه، این گذرگاه‌ها تعطیل شد. مسئولین روش جدیدی برای ساماندهی ایجاد کردند، که این روش با مشکلاتی مواجه شد و نتواست مورد قبول مردم واقع شود. مردم می‌گویند که از این ساماندهی نفعی نمی‌بینند و روز به روز بیشتر متضرر می‌شوند.

وی افزود: باز کردن مرزها به شکل قبل از جنگ، ضرری برای نظام نخواهد داشت چرا که کشور از قدرت لازم برای مقابله با گروه‌های مخالف برخوردار است.

سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های فراوانی برای اشتغال زایی است

مولوی حسین زهی بیان کرد: استان سیستان و بلوچستان دارای منابع و معادن بزرگی است که می‌تواند ظرفیت‌های زیادی برای اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت مردم فراهم کند. از جمله معادن طلای تفتان و کارخانه سیمان خاش که می‌توانند برای بسیاری از مردم شغل ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: کارخانه‌های دیگری هم در منطقه سیستان وجود دارند که می‌توانند به رشد اقتصادی منطقه کمک کنند.

امام جمعه اهل سنت خاش خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان نیازمند زیرساخت‌های بهتر است. یکی از مشکلات اساسی ما جاده خاش-زاهدان است.

وی در پایان گفت: این جاده تنها جاده ارتباطی به نوزده شهرستان استان است؛ که هنوز تکمیل نشده و حادثه‌ساز است. در حالی که پنج شرکت مشغول کار هستند، تنها بخشی از این جاده ساخته شده و هنوز در معرض حوادث زیادی قرار دارد.