سردار شجاعی: ۱۴۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرز سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۴۰ کیلوگرم موادمخدر توسط مرزداران هنگ مرزی سراوان کشف شد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به حریم مرزهای ایران اسلامی، مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور از مسیر ارتفاعات منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزی سراوان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین و اجرای طرح مهار منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی مرزبانی استان موفق شدند، محموله موادمخدر را کشف کنند.

سردار شجاعی تصریح کرد: قاچاقچیان که قصد داشتند موادمخدر را به صورت کوله باری وارد کشور کنند به محض مشاهده مرزداران، اقدام به تیراندازی به سمت مرزداران کرده و مأموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کرده که به علت حجم زیاد آتش مرزداران، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته، عرصه را بر خود تنگ دیده و برجا گذاشتن محموله موادمخدر، به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

وی بیان کرد: مرزداران مجاهد هنگ مرزی سراوان در این عملیات موفق شدند مقدار، ۱۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بدانند، امروز مرزداران مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.