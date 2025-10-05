باباخانی: جریان هیئت در قزوین نیازمند بازبینی در تحقق جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید باباخانی صبح یکشنبه در نشست هماندیشی با اعضای شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکلهای دینی استان قزوین که در سالن جلسات ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: در چهار سال اخیر، شبکه هیئتهای استان قزوین توانسته بخشی از اهداف مورد نظر را محقق کند و امروز شاهد یک مجموعه منسجم و همدل در این عرصه هستیم. این یکپارچگی و سعهصدر در میان فعالان هیئتی قزوین جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در عملکرد هیئات در عرصه جهاد تبیین افزود: باید بهصورت صادقانه از خود بپرسیم که هیئتهای استان تا چه اندازه در ایفای نقش کانونی خود موفق بودهاند؛ چه میزان از هیئات ما امروز در جایگاه واقعی خود بهعنوان پایگاه تبیینگر معارف اهلبیت (ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی قرار دارند و نقاط قوت و ضعف کجاست.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی کشور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب هیئت را کانون جهاد تبیین دانستهاند، تصریح کرد: تحقق این مطالبه رهبری نیازمند نگاه جبههای، کار جمعی و طراحی راهبردهای مشترک میان هیئات است. متأسفانه پس از انقلاب تجربههای موفق کار جبههای کم بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری به این رویکرد نیاز داریم.
وی با تأکید بر نقش محوری بانوان در حوزه تبیین و روایتگری ادامه داد: از فردای عاشورا، پرچم جهاد تبیین بر دوش حضرت زینب (س) قرار گرفت و بانوان در این میدان همواره نقش بیبدیلی داشتهاند.
این مسئول اضافه کرد: بخش بانوان هیئتهای قزوین در سالهای اخیر با وجود محدودیتها، رشد و پویایی قابل توجهی داشته که باید تقویت شود.
وی با اشاره به لزوم پرهیز از نگاه جزیرهای در فعالیتهای هیئتی گفت: هیئتها نباید فقط به برنامه خود بسنده کنند؛ موفقیت یا ضعف یک هیئت باید دغدغه همه باشد. اگر قرار است در موضوعاتی چون عفاف و حجاب، تربیت دینی جوانان یا مواجهه با جنگ رسانهای دشمن پیشرفت کنیم، چارهای جز همافزایی و وحدت نداریم.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی کشور خاطرنشان کرد: امروز در عرصه فرهنگی، رسانهای و اجتماعی با جنگ تمامعیاری مواجهیم و تنها راه پیروزی در این میدان، همدلی نیروهای انقلابی و جبهه فرهنگی است. باید به سمت طراحی طرحهای مشترک، نقشههای استانی و تقسیم نقشهای دقیق حرکت کنیم.
باباخانی در پایان تأکید کرد: هدف این نشست، بازطراحی جریان هیئت در استان قزوین با محوریت جهاد تبیین است و سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد از همه نقدها و پیشنهادهای دلسوزانه برای تقویت این مسیر استقبال کند.
وی افزود: هیچ تعصبی نسبت به قالبها و ساختارها وجود ندارد؛ مهم تحقق مأموریت الهی جهاد تبیین است.
نظر شما