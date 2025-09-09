تجلیل از ۲۰ پیرغلام و خادم هیئت در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین رویداد ملی مقام مجنون و نشان حبیب با هدف تکریم و تجلیل از نهادها و سازمان‌های فعال عرصه هیئت در ساحات فردی و اجتماعی به همت سازمان هیئت و تشکل‌های دینی و بنیاد دعبل خزاعی در حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مهدی خداجویان مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: رویداد مقام مجنون به چهارمین سال خود رسیده است دعبل خزاعی وظیفه خدمت‌رسانی به جریان ستایش‌گری و هیئت، تشکل‌های دینی و شاعران آئینی را بر عهده دارد، به‌ویژه توجه ویژه و همیشگی به پیشکسوتان، بزرگان، صاحب‌نفسان و پیرغلامان عرصه هیئت از وظایف مهم این بنیاد به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از وظایف بنیاد دعبل خزاعی تجلیل و تکریم از خادمان این عرصه، به‌طور خاص پیشکسوتانی است که سال‌ها مدال خدمت، نوکری و حضور در صحنه تعظیم شعائر حسینی و شعائر الهی را به دوش کشیده‌اند و اکنون تحت عنوان پیرغلامان حسینی از تکریم آنان برخوردار می‌شوند.

خداجویان ادامه داد: رویداد ملی مقام مجنون برای تحقق این هدف شکل گرفته و طی چهار سال گذشته در سراسر کشور اجرا شده است. از آغاز این برنامه تاکنون، ۸۰۰ پیرغلام حسینی در مراسم‌های ویژه مورد تجلیل قرار گرفته و نشان حبیب دریافت کرده‌اند که امسال با تقدیر از ۲۰۰ نفر، نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.

مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی با اشاره به شیوه‌های مختلف اجرای برنامه مقام مجنون تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها این تجلیل با حضور در منازل این بزرگواران و در برخی مناطق به صورت برنامه‌های جدی همایشی و سالنی برگزار می‌شود. علاوه بر اهدای نشان حبیب، نمایندگان بنیاد دعبل در سراسر کشور در طول سال موظف به حفظ فضای تجلیل و تکریم از پیرغلامان هستند.

وی با تاکید بر اینکه مراسم مقام مجنون امسال با شکوهی ویژه برگزار شد و برای نخستین‌بار نشان وفا در کنار نشان حبیب به فعالان برجسته عرصه خدمت اهدا شد اظهار داشت: این نشان به افرادی تعلق می‌گیرد که در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و خدماتی نقش مؤثری در تقویت جریان هیئت و تعظیم شعائر حسینی ایفا کرده‌اند.

خداجویان ادامه داد: مصادیق این فعالیت‌ها شامل فیلم سازانی است که موضوع هیئت را در آثار خود برجسته کرده‌اند، خوانندگانی که آلبوم‌هایشان به فرهنگ حسینی اختصاص دارد، فعالان سیاسی با رویکرد هیئتی و مجموعه‌هایی که اقداماتشان در برگزاری، حمایت یا پشتیبانی از مراسم مذهبی و موکب‌ها نمود یافته است.

وی افزود: مقام مجنون قرار است هر سال پس از ماه صفر و در ایام ربیع‌الاول برگزار شود تا ضمن قدردانی از پیرغلامان، ستایشگران، شاعران آئینی و تشکل‌های دینی، فعالان و جوانان، زیست‌بوم ها را نیز شناسایی و معرفی کند. خدمت‌رسانی به جریان هیئت، محور اصلی فعالیت بنیاد دعبل خزاعی است از این رو برای تحقق این هدف باید گفتمان خدمت را در جامعه و میان اقشار و صنوف مختلف تقویت کنیم. تکریم پیشکسوتان تنها به برگزاری مراسم و اهدای نشان محدود نمی‌شود، بلکه توجه مستمر جامعه دینی به این عزیزان، تجلی واقعی نکوداشت است.

وی از اجرای برنامه‌های رسانه‌ای و تولید محتوای متناسب با شبکه‌های اجتماعی برای گسترش فرهنگ خدمت خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر نشان‌های وفا و حبیب، نشان فضه ویژه بانوان نیز در قالبی متفاوت برگزار خواهد شد.

ضرورت ثبت تجربه‌های پیرغلامان حسینی

در ادامه محمد بازوبند، پیرغلام و مداح اهل‌بیت (ع) با اشاره به فعالیت‌های بنیاد دعبل خزاعی گفت: به یاد دارم مرحوم حاج آقای آهی بنیان‌گذار دعبل خزاعی تجلیل از پیرغلامان را سال‌ها پیش، به شکل بسیار محدود و سنتی و دور از حضور خبرنگاران انجام می‌دادند. کار ایشان ارزشمند بود، اما به همت حجت‌الاسلام باباخانی، این حرکت توسعه یافت.

وی با بیان اینکه اساسی‌ترین رسالت مقام مجنون، احیای جایگاه صاحب‌نظران و پیشکسوتانی است که امروز تقریباً خانه‌نشین شده‌اند و با این برنامه، حیاتی دوباره به پیرغلامان امام حسین (ع) بخشیده می‌شود و خدا به برگزارکنندگان این برنامه خیر دهد ابراز کرد: امسال کاری مضاعف نیز انجام شد؛ هنرمندان و صاحبان بیان در این عرصه وارد شدند تا بتوانند کار را بهتر و اثرگذارتر پیش ببرند. پیشنهاد من به آقایان این است که پس از برگزاری مراسم، اجازه ندهیم تجربیات گران‌بهایی که سالیان سال در سینه این بزرگان جمع شده، فقط در قالب دو سه ساعت اجرا محدود شود. لازم است کارگروهی تشکیل شود تا با این پیشکسوتان گفت‌وگو شود، تجربه‌ها و آموخته‌هایشان را ثبت و مکتوب شود؛ چرا که زکات العلم نشره. این مطالب باید نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای نسل‌های آینده راهگشا و آموزنده باشد.

بازوبند در پایان اظهار داشت: تأکید دارم اعضای این کارگروه فقط به جمع‌آوری گزارش اکتفا نکنند، بلکه با دلسوزی و عشق این خدمت را انجام دهند تا باقیات‌الصالحاتی برای خودشان هم باشد.

یادآور می‌شود در رویداد ملی چهارمین رویداد ملی مقام مجنون و نشان حبیب، یکشنبه ۲۳ شهریورماه در سالن همایش‌های خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود، بناست از ۲۰ تن از پیرغلامان، شاعران و ستایشگران آئینی و چند سازمان و نهاد خدمتگزار در حوزه اقدامات هیأت‌محور تجلیل شود.