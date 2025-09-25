نقش کلیدی هیئتها و تشکلهای مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجید باباخانی سنگری پنجشنبه در نشست با هیأتهای مذهبی استان همدان، این هیأتها را ظرفیتی برجسته برای توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور دانست.
رئیس سازمان هیأتها و تشکلهای دینی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی استان همدان، بر لزوم گسترش فعالیتهای خیرخواهانه، تربیتی و اجتماعی هیأتها تأکید کرد.
وی استان همدان را کمنظیر از نظر ظرفیتهای مردمی، علمی و فرهنگی معرفی و تصریح کرد: تاریخ این استان مملو از شخصیتهای اثرگذاری است که در عرصههای اجتماعی و دفاع مقدس نقشآفرینی کردهاند.
حجتالاسلام باباخانی با بیان اهمیت هدایت نسل نوجوان و جوان، اظهار کرد: هیأتها میتوانند علاوه بر توسعه معنوی، در کاهش آسیبهای اجتماعی، مقابله با اعتیاد و تقویت همبستگی مردم نقش کلیدی ایفا کنند.
وی بر ضرورت تربیت نیروی انسانی آشنا با ارزشهای دینی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای ترویج فرهنگ حسینی تأکید کرد.
رئیس سازمان هیأتها و تشکلهای دینی، فعالیتهای مردمی و خیریه هیأتها در همدان را نمونهای بارز از توانمندی این استان در عرصه خدمترسانی دانست و گفت: این اقدامات میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
وی گسترش سازمانیافته این فعالیتها و مستندسازی اقدامات فرهنگی و اجتماعی را عاملی برای افزایش اثرگذاری هیأتها در سطح ملی و بینالمللی برشمرد.
این نشست با حضور جمعی از مسئولان هیأتها، خیرین و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان برگزار شد.
