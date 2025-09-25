  1. استانها
  2. همدان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

نقش کلیدی هیئتها و تشکلهای مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی

همدان-رئیس سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی گفت: هیأتها می‌توانند علاوه بر توسعه معنوی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقابله با اعتیاد و تقویت همبستگی مردم نقش کلیدی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی سنگری پنجشنبه در نشست با هیأت‌های مذهبی استان همدان، این هیأتها را ظرفیتی برجسته برای توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور دانست.

رئیس سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی استان همدان، بر لزوم گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه، تربیتی و اجتماعی هیأتها تأکید کرد.

وی استان همدان را کم‌نظیر از نظر ظرفیت‌های مردمی، علمی و فرهنگی معرفی و تصریح کرد: تاریخ این استان مملو از شخصیت‌های اثرگذاری است که در عرصه‌های اجتماعی و دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان اهمیت هدایت نسل نوجوان و جوان، اظهار کرد: هیأتها می‌توانند علاوه بر توسعه معنوی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقابله با اعتیاد و تقویت همبستگی مردم نقش کلیدی ایفا کنند.

وی بر ضرورت تربیت نیروی انسانی آشنا با ارزش‌های دینی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ حسینی تأکید کرد.

رئیس سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی، فعالیت‌های مردمی و خیریه هیأتها در همدان را نمونه‌ای بارز از توانمندی این استان در عرصه خدمت‌رسانی دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی گسترش سازمان‌یافته این فعالیت‌ها و مستندسازی اقدامات فرهنگی و اجتماعی را عاملی برای افزایش اثرگذاری هیأتها در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد.

این نشست با حضور جمعی از مسئولان هیأتها، خیرین و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان برگزار شد.

