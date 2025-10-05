  1. جامعه
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان از غزه تا تهران

همایش همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان از غزه تا تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان از غزه تا تهران با حضور سازمان های مردم نهاد، فعالان بین المللی حقوق بشر، اساتید دانشگاه در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

خبر در حال تکمیل است...

مینا یاری

