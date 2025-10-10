به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک پویش ملی در حمایت از مردم مظلوم غزه راهاندازی کرد.
این پویش با پیام «دستهای ما، امید فردای غزهاند، در میان آوار و اندوه، هنوز میتوان نوری روشن کرد» در راستای جمع آوری کمک های نقدی، و جاری شدن زندگی دوباره در دلهای زخمی مردم فلسطین ایجاد شده است.
بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر داوطلبان می توانند کمک های خود را از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۹۹۹۹۹۷۲ و شماره شبا IR920120000000000000099999 نزد بانک ملت (شعبه دولت تهران) و کد دستوری #۲*۱۱۲* واریز کرده و به دست مردم غزه برسانند.
