به گزارش خبرنگار مهر، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همایش همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان از غزه تا تهران که با حضور سازمان های مردم نهاد، فعالان بین المللی حقوق بشر، اساتید دانشگاه در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، بر اهمیت حمایت از کودکان به ویژه در مناطق جنگزده تاکید کرد.
کاظمی گفت: متأسفانه ما این هفته ملی را در حالی پشت سر میگذاریم که رویدادهای تلخی برای کودکان جهان و به ویژه کودکان مظلوم فلسطین رخ میدهد.» او به تجربه جهانی پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و افزود: «در منشور ملل متحد جنگ ممنوع اعلام شده و اقدام جمعی برای جلوگیری از جنگ یکی از اهداف این سازمان است.
وی توضیح داد که پیش از آن، جنگ مشروع بود و تنها قواعدی از حقوق بشر دوستانه در جنگها رعایت میشد، اما پس از منشور ملل، هدف اصلی جلوگیری از جنگ و ترویج حقوق بشر در صلح شد.
کاظمی افزود: در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد که ما نیز در تدوین آن نقش داشتیم. این کنوانسیون حقوق مختلف کودکان مانند حق حیات، سلامت، بازی، آموزش، آزادی بیان و مشارکت را تضمین میکند.
وی ادامه داد: با وجود این اسناد، کودکان هنوز مورد حمایت کافی قرار نگرفتهاند و ده سال بعد، شورای امنیت قطعنامهای با شماره ۱۲۶۱ در حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه تصویب کرد.
کاظمی افزود: از آن زمان تاکنون سالانه قطعنامههای متعددی در این زمینه تصویب شده است.
معاون وزیر دادگستری درباره جنایات بینالمللی علیه کودکان گفت: «اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، جرمهایی مانند نسلزدایی، تجاوز، جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری را جرم بینالمللی میشناسد.» وی افزود که این اساسنامه پایان بیکیفرمانی جنایتکاران بینالمللی را رقم زده است.
کاظمی با انتقاد از عدم پیوستن آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: آمریکا تنها کشوری است که به این کنوانسیون نپیوسته و به ادعای خود حقوق کودکی فراتر از استانداردهای جهانی دارد، اما در عمل شاهد تبعیض و بیتوجهی به حقوق کودکان به ویژه مسلمانان هستیم.
وی با اشاره به گزارشهای سازمانهای بینالمللی بیان کرد: در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷۳ میلیون کودک درگیر جنگ بودهاند که این عدد به شدت نگرانکننده است. میزان آسیبها، جابجاییها، بهرهکشی و نقض حقوق کودکان در مناطق جنگی از جمله غزه بسیار زیاد است.
کاظمی تاکید کرد که دیوان کیفری بینالمللی، رژیم صهیونیستی را به عنوان جنایتکار جنگی اعلام کرده و این رژیم را به نسلزدایی متهم کرده است، اما اقدامات بینالمللی نتوانستهاند به اندازه کافی از کودکان حمایت کنند.
وی افزود: سازوکارهای موجود که زمانی برای جلوگیری از جنگ طراحی شدهاند، هنوز ناکارآمد هستند و با نگاه استکباری خود تنها به توجیه یا سکوت در برابر این جنایات بسنده میکنند.
سید علی کاظمی با یادآوری خاطرهای از پروفسور محمد شریف بسونی، فعال حقوق بشر مصری، اظهار داشت: حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به تنهایی توان مقابله با این وضعیت را ندارند. از این تجربیات باید بیاموزیم و کشورهای مسلمان به ویژه ایران باید الگوهای خاص و حمایتهای ویژهای برای کودکان مظلوم طراحی کنند.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر ایران، گفت: در این جنگ شاهد تجاوز و جنایات بینالمللی بودیم که کودکان بیگناه بسیاری را از ما گرفت. ۴۷ کودک که نه در دلشان و نه در فکرشان جنگ نبود، اما جان خود را از دست دادند. ما برای حفظ حقوق انسانی همه انسانها و به ویژه کودکان، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
