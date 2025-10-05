به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان، از غزه تا تهران با اشاره به مقارن بودن ایام هفته نیروی انتظامی و هفته ملی کودک گفت: ما این هفته ملی را در حالی پشت سر میگذاریم که رویدادهای تلخی برای کودکان در دنیا، و بهویژه کودکان مظلوم فلسطین، در حال وقوع است.
گزارش دردناک از کودکان شهید و داغ مادران بیشیر
محمدبیگی با اشاره به وضعیت فاجعهبار تغذیه و سلامت کودکان غزه اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از کودکان ما شهید شدهاند؛ بهویژه کودکانی که از گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدهاند. ۴۵۹ نفر تنها بر اثر گرسنگی شهید شدند.
وی گفت: به عنوان پزشک و مادری که شیفتهای شب بخش اطفال را تجربه کرده، میدانم که حتی چند ساعت نرسیدن سرم به کودک یا ناتوانی مادر در شیر دادن چقدر دردناک است؛ اینکه مادری شهید شود و نه مادر باشد و نه بوی مادر — این درد برای کسی که تجربه شیردهی داشته، مصیبتبار است.
وی افزود: این وضعیت احساس انزجار و نفرت را نسبت به دشمنی بهنام صهیونیسم و آمریکا که عامل این جنایتها هستند، بیشتر میکند.
محمدبیگی با انتقاد شدید از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری گفت: با کمال تأسف باید بگویم ما امروز با بیغیرتی نهادهای بینالمللی و از بین رفتن شرف انسانیت روبهرو هستیم.
وی در عین حال از نقش گروههای مقاومت و فعالان در کشورهای مختلف تمجید کرد و گفت: رزمندگان حماس و محور مقاومت در ایران، لبنان، یمن، عراق و سوریه، همه آزادیخواهان جهان آبرو و شرف انسانیت را با جان و عمل خود حفظ میکنند؛ برخی با جانشان، برخی با حرکت در کشتیها، برخی با برگزاری نشستهای حقوقی و قضایی و بینالمللی تلاش میکنند این داغ سنگین را کمی تسکین دهند.
محمدبیگی تأکید کرد: تا کنون نتوانستهایم این داغ را درمان کنیم و چاره کار جز مقاومت، اقدام و عمل و استفاده از ابزارهایی مانند تحریم برای خشکاندن ریشههای اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی نیست.
ظرفیتهای حقوقی ایران و اراده برای پیگیری بینالمللی
وی با اشاره به ظرفیتهای حقوقی کشور گفت: ما در مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۵ قانون و مقرره در مقابله با اقدامات خصمانه رژیم امریکا و اسرائیل تصویب کردهایم؛ این قوانین بیش از ۳۰ سال عمر دارند و شامل هشت قانون و هفت مصوبه و یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
محمدبیگی افزود: از نظر حقوقی و قانونی، جمهوری اسلامی ایران ابزارهای مناسبی برای حمایت از فلسطین، نهضتهای آزادیخواه و مبارزه با صهیونیسم و آمریکا در اختیار دارد؛ میتوانیم در داخل کشور دادگاه تشکیل دهیم و به دادگاههای بینالمللی نیز رجوع کنیم و دادخواستها را پیگیری نماییم.
وی ادامه داد: در مجلس، دوستان بسیج حقوقدانان زحمت کشیدهاند و در کمیسیون امنیت ملی هم کمیتهای به نام حقوق بشر داریم که مسائل مربوط به کودکان را پیگیری میکند. این کمیته تاکنون چندین نامه به نهادهای بینالمللی و آقای آنتونیو گوترش نوشته است.
محمدبیگی خواستار همگرایی نهادهای حقوقی، سازمانهای مردمنهاد داخلی و بینالمللی و اتحادیههای مسلمانان در اروپا و آمریکا شد و گفت: ما باید منسجم باشیم؛ همایشها و جلسات بینالمللی برگزار کنیم و نتایج را در قالب دادخواست و نامه به نهادهای حقوقی بینالمللی اعلام و از وزارت امور خارجه پیگیری کنیم.
وی تأکید کرد: به کمک حقوقدانان و نهادهای مدنی نیاز داریم تا متنهای حقوقی برای شکایت به کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود و مراجع ذیصلاح تهیه شود و ما آمادگی استقبال از همکاری همه فعالان حقوقی را داریم.
ضرورت تحریم اقتصادی و فشار دیپلماتیک
نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تحریم کالاها و برندهای مرتبط با رژیم صهیونیستی گفت: چگونه ممکن است آمریکا همه را تحریم کند اما ما نتوانیم رژیم صهیونیستی را تحریم کنیم؟ چگونه برخی کشورها هنوز مراودات اقتصادی با اسرائیل دارند یا پوشاک و غذا تأمین میکنند؟ همه اینها باید تحریم شوند؛ کالاها، برندها و نشانها باید تحت فشار قرار بگیرند.
وی افزود: فشار دیپلماتیک باید از سوی ملل و جریانهای متنوع دانشجویی، حقوقی، محیط زیستی، سلامت و اقتصادی — اعمال شود تا محدودسازی رژیم صهیونیستی تحقق یابد.
محمدبیگی با اشاره به تجربه کشتی سوم و نقش آن در آزادسازی منابع غذایی ساحلی غزه گفت: کشتی سوم دستاوردی کماهمیت نیست؛ ماهیگیران توانستند بعد از سالها ماهیگیری کنند و این حداقل دستاوردی است که میتوان به آن افتخار کرد.
محکومیت جنایت علیه خبرنگاران و پزشکان؛ دعوت به تحرک جهانی
وی با انتقاد از رفتار «بیوجدان» رژیم صهیونیستی گفت: بیش از ۲۰۰ خبرنگار تا کنون شهید یا کشته شدهاند و پزشکان جوان در بیمارستانها هدف گرفته شدهاند؛ این نشاندهنده بیوجدانی و فقدان انسانیت است.» محمدبیگی ادامه داد: «ما باید فشارهای دیپلماتیک را افزایش دهیم و همکاری با سازمانهای بینالمللی ناتوان در برخورد با رژیم صهیونیستی را محدود کنیم؛ اگر این سازمانها قادر به اقدام نیستند، باید میزهای خود را ترک کنند و جای خود را به مدافعان واقعی حقوق بشر بسپارند.
نماینده مجلس به وضعیت زنان باردار در غزه نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ هزار زن باردار در غزه در تنگدستی و گرسنگی قرار دارند؛ یا خودشان و یا فرزندانشان را از دست میدهند. چه کسی پاسخگو است؟
وی افزود: کمیسیون آموزش مجلس آماده است تا برای تحصیل کودکان غزه با نهادهایی مثل یونسکو همکاری کند و فشارهای بینالمللی را برای بازگشایی راههای آموزشی اعمال نماید.
محمدبیگی گفت: ما از همه حقوقدانان، کنوانسیونهای بینالمللی و فعالان دعوت میکنیم متون حقوقی خود را به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیونهای ذیربط ارائه دهند تا پیگیری قضایی و حقوقی انجام شود.
پیمان با خانوادههای شهدا و گرامیداشت جانباختگان
وی با اشاره به حضور خانوادههای شهدای «۱۲ روزه» در نشست گفت: من چهره خانوادههای دردمند شهدای ۱۲ روزه را اینجا میبینم؛ پدران، همسران، دختران شهدا — ما با شما عهد میبندیم که راه شهدا را ادامه دهیم و پیگیری حقوقی برای احقاق حق آنان انجام دهیم.» محمدبیگی سپس تعداد شهدای کودک و زن را بازخوانی کرد و گفت: ۴۷ کودک شهید و حدود ۲۶ زن شهید در میان بیش از ۱۲۰۰ شهیده این واقعه تقدیم شدهاند.
وی سخنان خود را با اشاره به رشادتهای نظامی و مردمی پایان داد و گفت: در این مسیر سختیها را تحمل کرده و خواهیم کرد تا حقوق انسانی همه انسانها و بهویژه مسلمانان حفظ شود.
