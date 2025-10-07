رویداد ملی «ایران همدل» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملّی «ایران همدل» روایتی از همدلی ملّت ایران از کرونا تا طوفان الاقصی و جنگ ۱۲ روزه‌ی رژیم صهیونی، صبح امروز در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

خانواده‌ی شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، فعالان جهادی، برخی از چهره‌های مقاومت و جمعی از مشارکت‌کنندگان در پویش «ایران همدل» در این رویداد حضور داشتند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، با تمجید از روحیه‌ی ایثار و همدلی ملّت ایران، به نقش محوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حمایت از مظلومین اشاره کرد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز در پیامی تصویری به این رویداد، از حمایتهای رهبری، ملّت و دولت ایران از مقاومت قدردانی کرد.