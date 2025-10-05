انتقال مفاهیم ایثار به جوانان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سخنانی در همایش همبستگی در برابر نقض حقوق کودکان، ضمن درود به حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، اظهار داشت: کلمات گاهی بار معنوی و معنایی متفاوتی دارند و برخی از این کلمات مانند مادر و کودک در سراسر جهان مفهوم ثابتی دارند. کودک نماد سرزندگی، شادابی، آرامش و امنیت است اما وجود رژیم غاصب صهیونیستی مفهوم کودک را به گونهای دیگر تغییر داده است. باید پرسید کودک کجاست؟ کودک در کدام نقطه جهان؟
وی ادامه داد: ما در دوران دفاع مقدس مفاهیمی داریم که وظیفه داریم آنها را نگه داریم و نشر دهیم. خاطره ورود خودم به عرصه دفاع مقدس را بیان کردم که در آن زمان به من گفته شد کاری را شروع میکنیم که شاید تا پایان عمر نتیجه آن را نبینیم. متأسفانه غفلت زمانه باعث میشود فکر کنیم همه چیز را میدانیم، در حالی که نسلهای بعدی ممکن است این مفاهیم را ندانند.
سردار امیریان افزود: ما در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همچنین در موزه مقاومت که به ابتکار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شده است، تلاش میکنیم فرهنگ ایثار و مقاومت را ترویج کنیم. بازدیدکنندگان باید با نفرت از رژیم صهیونیستی این موزهها را ترک کنند. مقاومت مفهومی است که در جامعه ما وجود دارد و در موزه مقاومت به آن پرداخته میشود.
وی با اشاره به اهمیت روایتهای جنگ فراتر از جبهههای خاکریز، گفت: جنگ روایتهای مختلفی دارد؛ در دلها، خانهها، پیش مادران، کودکان و پدران. وظیفه ما این است که این روایتها را به درستی منتقل کنیم.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت همکاری برای تهیه اطلاعات دقیق و بهروز افزود: اولویت ما جوانان و نوجوانان هستند و از همه میخواهیم کمک کنند تا مفاهیم ایثار و مقاومت به درستی منتقل شود. باید مراقب تحریفها باشیم و کاری کنیم که نسلهای آینده حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی در پایان از برگزارکنندگان جلسه تشکر کرد و گفت: از این نشست ممنونم و امیدوارم بتوانیم با همکاری هم مفاهیم مهم را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
نظر شما